Luptătorii de la LPS „Nicolae Rotaru” se află în cantonament în judeţul Argeş

El speră ca elevii săi să obţină cel puţin aceleaşi performanţe pe care le-au obţinut anul trecut. Antrenorul a vorbit şi despre cei mai valoroşi sportivi pe care îi are sub comandă.





„Cu ajutorul lui Dumnezeu sper să realizăm cel puţin performanţele pe care le-am obţinut anul trecut. Am ca obiectiv măcar o medalie la Campionatul Mondial care se va desfăşura anul acesta. Vom avea şi Campionatul Mondial de lupte pe plajă, care va avea loc la Constanţa. Avem vreo două fete bune la cadeţi, avem şi juniori buni, sperăm să obţinem cel puţin 15 medalii la Campionatele Naţionale. Avem sportivi de valoare. Isabela Marin care va trage la juniori în acest an. Îi va fi mai greu că are kilograme în minus, dar încercăm să o aducem pe linia de plutire. Bianca Iancău sperăm să iasă campioană, Alina Tabert este şi ea o luptătoare de perspectivă. Amalia Rătunzeanu sperăm să îşi îndeplinească obiectivele ca de obicei. Ea a realizat mari performanţe anul trecut. A cucerit şase medalii la Campionatele Naţionale. Constantin Păun este un luptător bun, dar aştept mai mult de la el”, a mai spus Ioan Giuglea.





Tehnicianul recunoaşte că este un an greu pentru luptători, pentru că mulţi dintre ei sunt clasa a 12-a şi trebuie să susţină examenul de bacalaureat.





„Este un an greu pentru că mulţi dintre ei sunt clasa a 12-a. Îl mai avem pe Cristian Somavru, care este ultimul an la juniori şi poate obţine şi el performanţe. Este foarte bine că se ţin Campionatele Naţionale în toamnă, pentru că în acest fel se pot pregăti pentru bacalaureat. La nivel de copii avem câţiva sportivi de viitor. Sperăm ca anul acesta să obţinem performanţele dorite”, a concluzionat Ioan Giuglea.





„Ne aflăm în cantonament la Căpăţâneni, judeţul Argeş. Mai exact lângă Barajul Vidraru. Avem 21 de sportivi, băieţi şi fete. Vremea este frumoasă. Am fi vrut să avem zăpadă, dar nu am avut noroc. Am mers până sus, în zona Transfăgărăşanului, unde am găsit puţină zăpadă. Copiii s-au bucurat. Am făcut un antrenament scurt, apoi i-am lăsat să se joace. Antrenamentele fizice sunt făcute cu ajutorul preşedintelui Asociaţiei Judeţene de Lupte Constanţa, Vasile Vicol. Ne pregătim pentru Cupa României la toate categoriile de vârstă, care va avea loc în primăvară. În vară vom avea luptele pe plajă, în toamnă Campionatele Naţionale, asta dacă nu se modifică ceva în calendar. Deocamdată calendarul arată în acest fel. În cele 10 zile pe care le petrecem aici facem pregătire fizică, antrenamente de forţă şi în fiecare dimineaţă avem program de înviorare. Unii dintre sportivi s-au întors după sărbători cu kilograme în plus. Cele 15 zile de pauză şi-au spus cuvântul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ioan Giuglea.