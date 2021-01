Luptătorii de la CS Farul aşteaptă competiţiile. „Pandemia ne-a terminat!”

Grigore Gheorghe a dezvăluit pentru Cuget Liber că pandemia i-a afectat şi speră ca totul să revină la normal în cel mai scurt timp posibil.





Din cauza faptului că există această pandemie de coronavirus, luptătorii de la CS Farul Constanţa nu au putut efectua vreun cantonament în această iarnă, lucru care îi trage mult în spate pe sportivii constănţeni.



„Este extrem de greu. Este o situaţie dificilă. Pur şi simplu această pandemie ne-a terminat. Sperăm să ne lase în pace şi să se ducă de unde a venit. Am reluat antrenamentele, însă momentan ne antrenăm doar o dată pe zi, ceea ce nu este un lucru normal. Dacă nu reîncep competiţiile, cei mai mici nici nu vor mai veni. Îi vom pierde pentru că se vor lăsa. Să ne vaccineze pe toţi şi să ne lase să ne desfăşurăm activitatea. De exemplu, la Ovidiu, de când a început această pandemie nu am mai făcut niciun antrenament. Ce fac aceşti sportivi? Se vor lăsa. Sper că dacă începe şcoala să ne lase să ne antrenăm. Măcar până la vară să se termine cu această pandemie. Am avut şi trei cazuri de covid, dar eu sunt sceptic. Acum, orice gripă o asemănăm cu covid. Hai să fim serioşi. Din cauza faptului că cei trei sportivi s-au infectat, nu am mai câştigat nicio medalie la naţionale. Nu avem ce să facem. Mergem înainte.” , a declarat Grigore Gheorghe.





Unul dintre cei mai valoroși luptători constănțeni este Răzvan Arnăut, sportiv legitimat la CS Farul. Acesta se pregăteşte alături de lotul național al României în Croaţia. Răzvan Arnăut are șanse să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar antrenorul Grigore Gheorghe are foarte mare încredere în elevul său.





„Răzvan Arnăut şi cu Florin Tiţa au efectuat cu lotul național un cantonament la Piatra Arsă şi acum se află în pregătire în Croaţia. Arnăut va mai participa la două turnee de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar este foarte greu să se califice. Trebuie să termine în primii doi. El crede în şansa lui şi speră chiar la o medalie olimpică, dar ca să câştigi medalie, trebuie mai întâi să te califici la această competiţie.”, a mai spus Grigore Gheorghe.





Aşa cum a mai declarat şi în trecut, Grigore Gheorghe a ţinut să ne reamintească despre comportamentul corpului unui luptător.



„Un lucru important este și greutatea lor. Ei sunt în creștere și nu putem să le oprim creșterea. Dacă nu mai lucrează la capacitatea la care lucrau de obicei, mai mult ca sigur se vor îngrășa. Este foarte greu să se mențină dacă nu își efectuează antrenamentul zilnic. Problema este la cei de la lotul național. Slăbirea aceasta nu este bună deloc pentru organism. Dacă slăbești mai mult de 5 kilograme brusc, nu mai ai forța necesară de a te lupta pe saltea”, a concluzionat Grigore Gheorghe.





Antrenorul Grigore Gheorghe se ocupă de nu mai puţin de 30 de sportivi la Farul Constanţa şi de încă alţi 30 la Clubul Sportiv Ovidiu.