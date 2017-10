Luptătorii constănţeni, ultima repetiţie înainte de Memorialul "Ioan Dima"

Luptătorii constănțeni, ultima repetiție înainte de Memorialul "Ioan Dima"

Antrenorul Grigore Gheorghe, de la CS Farul Constanța, a deplasat la concurs șase sportivi, iar toți au reușit să pună mâna pe medalii: Minur Pîrvu (54 kg), Iulian Chelărescu (76 kg) și Onur Pîrvu (26 kg) - aur; Alexandru Ferăscu (63 kg) - argint; Marian Datcu (100 kg) și Nicușor Manolache (30 kg) - bronz.Chiar dacă a fost o competiție amicală, antrenorul luptătorilor fariști s-a declarat extrem de încântat de evoluțiile jucătorilor săi, în special de noul său „pariu”, Nicușor Manolache.„Băieții au luptat foarte bine, însă cel mai încântat sunt de Nicușor Manolache. Un copil necăjit, de la casa de copii, însă extrem de ascultător și dornic să realizeze ceva în viață. E mic, are mult de lucru, însă cred că într-un an îl pot face să lupte pentru medaliile naționale. E noul meu pariu, văd dorință și ardoare în el, zilnic, și am încredere că poate ajunge mare”, a declarat Grigore Gheorghe.Alături de sportivii de la CS Farul, au concurat și cei de la cel mai nou club de lupte din sudul litoralului, CS Poiseidon Limanu-2 Mai. La lupte libere, elevii pregătiți de Corneliu Trucmel au reușit să câștige nu mai puțin de 10 medalii: Alexandra Voiculescu (28 kg), Delia Voiculescu (34 kg) și Cosmin Buiciuc (55 kg) - aur; Gabriel Surdu (29 kg), Cătălina Goza (28 kg), Ionuț Surdu (46 kg), David Tudor (22 kg), Cosmin Nuică (50 kg) - argint; Denisa Cizmaru (34 kg) și Nicoleta Tăbârcă (52 kg).v v vCompetiția de la București a fost ultima înaintea Memorialului „Ioan Dima”, ajunsă la ediția a Vll-a, ce va avea loc în zilele de 2 și 3 iunie, pe plaja Perla Venusului. Aici, sunt așteptați sute de sportivi, atât din România, cât și de pe peste hotare.Iar ca tabloul să fie complet, la o săptămână distanță, în perioada 9-11 iunie, la Botoșani, vor avea loc Campionatele Naționale individuale de cadeți, acolo unde sportivii din județ vor merge cu gândul la medalii.