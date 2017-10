Luptătorii constănţeni termină sezonul en-fanfare, cu medaliile la gât

Luptătorii constănțeni termină sezonul en-fanfare, cu medaliile la gât

LPS „Nicolae Rotaru” Constanța a fost prezentă la întrecerea cadeților cu opt sportivi, trei dintre aceștia reușind să urce pe podium. Cel mai bine s-a descurcat Vlăduț Popa, care a cucerit trofeul la categoria 85 kg, greco-romane. La același stil, Ștefan Popa (42 kg) a câștigat medalia de argint, iar fratele său, Iulian, a terminat pe locul 5, la 63 kg. La lupte libere, Elena Sandu (43 kg) a urcat pe treapta a treia a podiumului, iar Alexandra Condruț (60 kg) s-a clasat pe locul 5.„Noi ne-am atins obiectivul stabilit, dar nu pot spune că sunt pe deplin mulțumit de cum au decurs lucrurile la concurs. Am fost surprins plăcut de evoluția lui Ștefan Popa: chiar dacă este mai mic cu trei ani decât adversarii săi, a luptat exemplar. În schimb, aș fi așteptat mai mult de la Andrei Savu”, a declarat antrenorul celor de la LPS Constanța, Ioan Giuglea.Trei medalii au cucerit și sportivii de la CS Mangalia: una de aur și două de argint. După ce au anunțat în prealabil că vor deplasa un lot de opt sportivi, antrenorii Corneliu Trucmel și Marian Oancea au fost nevoiți să facă un compromis și să lase trei dintre aceștia acasă, pentru a-și susține teza la liceu.Multiplă medaliată națională și internațională la cadeți, lupte libere, Andreea Ana (56 kg) și-a adjudecat trofeul Cupei României după ce a trecut în finală de buna sa prietenă și colegă de club, Ana Maria Predică. Argint a câștigat și Ștefan Teodorescu (85 kg), aflat la ultimul său an de cadeți.„Noi avem o regulă de aur la Mangalia. Școala trebuie să fie cel puțin la fel de importantă ca sportul, fiindcă, înainte de toate, noi ne dorim să formăm oameni și apoi sportivi. Am fost nevoiți să lăsăm trei sportivi acasă, era o șansă bună să mai obținem câteva medalii, dar nu am avut de ales. Sunt mulțumit de evoluția celor prezenți și nu am nimic să le reproșez”, a declarat antrenorul de la CS Mangalia, Corneliu Trucmel.Chiar dacă a avut doar un concurent înscris la start, CS Farul a adus județului Constanța încă o medalie. Luptătorul Minur Pîrvu (50 kg), pregătit de Grigore Gheorghe, a fost cel mai bun sportiv al categoriei 50 kg și a cucerit aurul.