Luptătorii constănţeni, pe podium la Campionatele Naţionale de la Târgu Mureş

Tinerii luptători constănţeni au avut evoluţii foarte bune la turneul final al Campionatului Naţional individual şi pe echipe rezervat juniorilor, ediţia 2021 fiind găzduită de municipiul Târgu Mureş. Peste 200 de luptători, legitimaţi la cluburi din întreaga Românie, au păşit pe saltele, intrând în cursa strânsă pentru medalii, iar sportivii de pe litoral au fost nelipsiţi de pe podiumurile de premiere.De la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” (antrenori, Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin), cel mai bun rezultat l-a obţinut Amalia Rătunzeanu, care a devenit vicecampioană naţională. De asemenea, Alexandra Condruţ, Cristian Somandru şi Constantin Păun şi-au adjudecat medaliile de bronz.Cristian Somandru are dublă legitimare, LPS Constanţa - CS Victoria Cumpăna, iar în baza contractului dintre cluburi, la Campionatele Naţionale a luptat pentru LPS.„Luptătorii noştri au obţinut rezultate foarte bune la Campionatul Naţional. În spatele acestor performanţe sunt sute, mii de ore de muncă, antrenamente, dureri, sacrificii, atât din partea sportivilor, cât şi a antrenorilor. Îi felicităm şi le urăm mult succes în continuare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Liceului cu Program Sportiv Constanţa, prof. Andrei Szemerjai.La rândul lor, sportivii de la CSS Mangalia (antrenor Marian Oancea) au menţinut la un nivel ridicat ştacheta performanţei, aducând în sudul litoralului trei titluri de vicecampioni, câştigate de Daniel Sandu (categ. 65 kg), Denis Chirică (categ. -79 kg) şi Constantin Manea (categ. -86 kg).În clasamentul pe echipe, secţiunea lupte libere, CSS Mangalia - CSM Călăraşi a ocupat locul doi, după CSS Târgu Mureş - Odorheiu Secuiesc, dar înaintea CSS-ului Zalău, iar în clasamentul individual pe cluburi, gruparea din Mangalia a terminat pe poziţia a treia.La lupte greco-romane, echipa CS Farul Constanţa a prins treapta a treia a podiumului. Campioană a devenit SCM Bacău, iar vicecampioană, CSA Steaua Bucureşti. Iată şi configuraţia topului secţiunii lupte feminine: 1. CSM Oneşti, 2. CSM Craiova, 3. LPS Botoşani.XXXLuptele libere româneşti intră într-o nouă eră, după ce Yusup Abdusalomov a fost numit antrenor coordonator al lotului olimpic, urmând ca, pe lângă obiectivele de mare performanţă, să supervizeze activitatea tuturor grupelor de vârstă şi să sprijine implementarea noilor strategii de dezvoltare ale Federaţiei Române de Lupte.Yusup Abdusalomov are un palmares impresionant: vicecampion olimpic - Beijing 2008, vicecampion mondial - Baku 2007, campion al Asiei - New Delhi 2003, vicecampion al Asiei - 2002. În perioada 2013-2021, a antrenat lotul de lupte libere al Poloniei.Foto: Facebook / Oancea Marian George