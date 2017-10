Luptătorii au făcut spectacol la turneul de wrestling-beach de la Mangalia

Aflați în pregătiri pe litoral, membrii loturilor naționale de lupte libere și lupte greco-romane (seniori) ale României au fost protagoniștii turneului de wrestling-beach desfășurat, sâmbătă dimineață, pe plaja „Laguna” din Mangalia. Turiștii s-au strâns imediat în tribunele arenei special amenajate, curioși să vadă ce știu să facă acești băieți cu mușchi de fier. Și spectacolul a plăcut tuturor. Meciuri scurte, dar trăite la intensitate maximă, orgolii cât cuprinde, comentarii inspirate ale „speaker”-ului Ionuț Luca, sufletul campionatului. Pe nisip, au pășit inclusiv selecționerii loturilor, marea surpriză fiind înfrângerea maestrului Nicolae Ghiță în fața elevului său, Ion Cernean. S-a luptat pe două categorii, ușoară și grea, plus Open-ul. La final, podiumul a arătat astfel: ușoară: 1. Georgian Carpen, 2. George Bucur, 3. Petre Toarcă; grea: 1. Ion Cernean, 2. Nicolae Ghiță, 3. Marius Atofanei; Open: 1. Ion Cernean, 2. Georgian Carpen. „Turneul de lupte pe plajă face parte dintr-un program mai amplu - Olimpiada de vară, prin care ne propunem să oferim turiștilor evenimente sportive de agrement. Am pregătit multe lucruri frumoase celor care vor vizita Mangalia anul acesta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuț Luca. În pregătiri pentru Mondiale Luptătorii din națională au ajuns la malul mării după un stagiu petrecut la Poiana Brașov, unde n-au prea văzut soarele. „Am primit propunerea de a face o demonstrație de procedee la turneul de lupte pe plajă de la Mangalia și am răspuns favorabil. Pentru noi, urmează un turneu în Spania, astfel că am ales să venim pe litoral, să ne acomodăm cu vremea. Principalul obiectiv al sezonului este participarea la Campionatul Mondial, programat, între 6 și 12 septembrie, în Rusia, la Moscova”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicolae Ghiță, reprezentant al României la patru ediții ale Jocurilor Olimpice. Iată și componența loturilor naționale prezente la Mangalia și Constanța: lupte libere (antrenori, Nicolae Ghiță și Petru Toarcă): Andrei Ducov, Adrian Moșa, Valentin Popescu, George Bucur, Sorin Căprăruș, Ion Cernean, Marius Atofanei, Ștefan Gheorghiță; lupte greco-romane (antrenori, Petrică Cărare, Dinu Obrocea și Ion Butucaru): Virgil Munteanu, Florin Gavrilă, Eusebiu Diaconu, Aurelian Leciu, Ion Panait, Georgian Carpen, Tomi Hinoveanu, Szucs Laszlo, Tamaș Atilla și Robert Papp. Medic - Nicolae Ploieșteanu. Asistent - Ion Leșcu.