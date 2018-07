Luptători reprezentând trei naţiuni, la Memorialul "Ioan Dima", de la "Perla Venusului"

Luptători reprezentând trei națiuni, la Memorialul "Ioan Dima", de la "Perla Venusului"

Pe plaja din dreptul Complexului Turistic „Perla Venusului“, au avut loc întrecerile celei de-a Vlll-a ediții a Turneului Internațional Memorial „Ioan Dima” la lupte libere, destinat copiilor și cadeților.Competiția a fost organizată de Clubul Sportiv Mangalia, în colaborare cu Asociația Județeană de Lupte Constanța și Primăria Municipiului Mangalia.Au fost prezenți aproximativ 200 de sportivi din România, Republica Moldova și Bulgaria, într-o sarabandă de meciuri antrenante. Numărul ar fi putut fi mult mai mare dacă ar fi ajuns și sportivii din Ucraina, Grecia sau Italia. Din păcate, competiția din sudul litoralului s-a suprapus cu alte concursuri amicale internaționale, iar fiecare și-a realizat planul de pregătire cum a considerat.„A fost un concurs excelent, în care sportivii și-au etalat cele mai spectaculoase procedee, în limitele regulamentului. Comparativ cu anul trecut, se simte o creștere, meciurile fiind mult mai echilibrate și mai palpitante. De asemenea, în fiecare seară am organizat ședințe tehnice în care am făcut schimburi de experiențe, atât între noi, românii, cât și cu vecinii din Bulgaria sau Moldova. Din cele 12 cluburi, le-aș putea menționa, cu rezultate excelente, pe CS Mangalia, CS Poseidon Limanu - 2 Mai, CS Farul Constanța, Aurora 23 August, CS Amara sau Rapid București”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dragoș Dima, președintele CS Mangalia, fiului regretatului Ioan Dima, mare iubitor și susținător al luptelor de pe litoral.v v vÎn perioada 15-17 iunie, la Gyor (Ungaria), are loc Campionatul European de juniori mici (14-15 ani; 13 ani cu dispensă), acolo unde CS Mangalia își pune toate speranțele în obținerea unei medalii, în sportivul Daniel Sandu (antrenor Marian Oancea).