Luptătoarea din Mangalia, Andreea Ana, s-a transferat la CSA Steaua. "Sunt foarte dezamăgit"

Dublă medaliată cu argint la Campionatele Mondiale de cadeți, luptătoarea Andreea Ana (17 ani) va reprezenta CSA Steaua București, începând cu acest an.Considerată ca fiind una din cele mai de perspectivă luptătoare din țară, Andreea Ana a încheiat conturile cu fostul club nu tocmai în cele mai cordiale condiții. Multipla campioană națională de copii și cadeți și-a depus memoriu la Federația Română de Luptă motivând că este nemulțumită de colaborarea cu CS Mangalia, iar Biroul Federal al FRL a aprobat cererea sa.Din acel punct, orice club din țară ar fi putut-o transfera dacă ar fi achitat grila de formare în valoare de 4.000 de euro. Exact așa a procedat CSA Steaua București, a cărei secție de lupte este condusă chiar de președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu. Astfel, din cei 4.000 de euro, 1.000 de euro au revenit antrenorului Marian Oancea, cel care a antrenat-o timp de opt ani, 2.000 de euro au revenit Clubului Sportiv Mangalia, iar 1.000 de euro au ajuns la FRL.Tot la CSA Steaua București este legitimată și cea mai valoroasă luptătoare a momentului din România, Alina Vuc, sportivă care a cucerit unica medalie mondială din istoria luptelor feminine românești - argint la categoria 48 de kg, anul trecut, la Paris. De asemenea, în ultimii ani, CSA Steaua București și-a asigurat serviciile unora dintre cei mai valoroși sportivi din țară. Recent, au ajuns în capitală și constănțencele Elizabeta Samara (campioană europeană la tenis de masă) și Daniela Sofronie (medaliată cu aur și argint la JO din 2004, la gimnastică artistică).Antrenorul de la CS Mangalia, Marian Oancea, cel care a descoperit-o și a lucrat cu Andreea Ana mai bine de opt ani de zile, a declarat că este dezamăgit de toată situația creată, însă are mâinile legate. Chiar și așa, în cazul în care Andreea Ana va câștiga, în viitor, medalii europene, mondiale sau olimpice, Marian Oancea - fiind primul său antrenor, va avea și el cotă parte.„Noi nu am fost niciodată de acord cu transferul ei la CSA Steaua. Știam că o doresc de foarte mult timp, tatonau terenul, însă nu aveam de ce să o cedăm. Din păcate, stând foarte mult la lotul național, la București, Andreea s-a lăsat influențată și convinsă, de cei de acolo, că este mai bine la Steaua. Din ce am înțeles, i-ar fi promis că o vor angaja. Noi am făcut toate demersurile ca ea să nu plece, dar n-am avut nicio șansă. Și-a depus memoriu, Biroul Federal l-a aprobat, iar orice club ce achită grila putea să o transfere. Din acel moment, nici nu am mai discutat cu ea, chiar nu mă așteptam. Sunt foarte supărat și nu știu ce i-aș mai putea spune”, a declarat antrenorul CS Mangalia, Marian Oancea.Practic, orice club România care dispune de o secție de lupte și de un buget considerabil poate „confisca” întreaga „cremă” a luptelor românești, activând grila de formare, deoarece, printre alte, regulamentul FRL, actualizat în ianuarie 2018, spune destul de clar: „Transferul la grilă se realizează numai cu acordul Biroului Federal, iar acesta se poate realiza fără acordul clubului de origine”.Așadar, ar fi nevoie doar de acceptul sportivului sau, dacă este minor, de acordul părinților.În cazul de față, Andreea Ana nu a fost lăsată să meargă de bună voie la CSA Steaua, și-a depus memoriul la FRL, Biroul Federal l-a aprobat, iar sportiva a primit acceptul să fie transferată în schimbul achitării grilei de formare. Această grilă este asemănătoare clauzelor de transfer stipulate în contractele sportivilor de echipă: fotbaliști, handbaliști, rugbiști etc.CSA Steaua București are totală acoperire regulamentară, însă ce o fi în sufletul unui antrenor, care pregătește sportivi de mare perspectivă, ani de zile, în care își pune mari speranțe, și care înțelege că-i poate pierde peste noapte fără a avea puterea de a riposta în vreun fel?Argumentele pot fi pro și contra. Transferurile par făcute cu forcepsul, dar în același timp, un club care își permite să achite grila de transfer arată putere financiară și îi poate asigura sportivului cele mai bune condiții de a atinge înalta performanță.