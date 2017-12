Luptă intensă la vârful ierarhiei WTA. Simona Halep are concurenţă serioasă

Luptă intensă la vârful ierarhiei WTA. Simona Halep are concurență serioasă

Jucătoarea română de tenis Simona Halep are șanse mari să își păstreze poziția de lider în clasamentul mondial feminin și după turneele din prima săptămână a sezonului 2018, care vor avea loc la Shenzhen (China), Brisbane (Australia) și Auckland (Noua Zeelandă), potrivit site-ului WTA.Halep, care ocupă primul loc în clasamentul WTA din data de 9 octombrie, are un avans de 40 de puncte față de a doua clasată, Garbine Muguruza (Spania), și de 160 de puncte față de jucătoarea de pe poziția a treia, daneza Caroline Wozniacki. Fiecare dintre cele trei are șansa de a fi lider după prima săptămână din 2018, lucru care ar aduce după sine și poziția de principală favorită în primul turneu de Mare Șlem al anului.Halep va începe noul sezon în China, la Shenzhen Open (WTA International), unde a câștigat titlul în 2015, iar în 2017 s-a oprit în optimi. Muguruza este principala favorită la Brisbane International (WTA Premier), unde a evoluat în semifinale în sezonul trecut, iar Wozniacki revine la ASB Classic de la Auckland (WTA International), unde a atins sferturile de finală în 2017.