Luptă acerbă pentru Cupa Black Sea la minifotbal

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În acest week-end, are loc etapa cu numărul 8, penultima, din cadrul Cupei de Minifotbal pentru firme „Black Sea Cup”.Pe 13 februarie, sâmbătă, de la ora 13.00, CS Pompierul primește vizita echipei FC Ovidiu, iar de la ora 14.00, aceeași echipă joacă cu Academia Farul.Duminică, 14 februarie, de la ora 11.00, are loc partida dintre Black Sea Equilibrium și Epirotiki. Jumătate de oră mai târziu, Duo Distribuie întâlnește CERT Construct, iar de la ora 12.00, are loc confruntarea dintre Dacris Prod și VDT Construct.În faza semifinalelor, se califică primele patru clasate.În prezent, pe primul loc, cu 21 de puncte, se situează Black Sea, urmată de Academia Farul cu 15 puncte, locul al treilea este bifat de CS Pompierul – 13 puncte, iar pe locul al patrulea, cu 10 puncte, se află echipa Duo Distribuție.