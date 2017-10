Luminiţa strălucitoare

România, debut perfect la Campionatul European de handbal feminin

Luminița strălucitoare

Naționala de handbal feminin a impresionat la meciul său de debut de la Campionatul European. Tricolorele au învins marea rivală Ungaria, 27-21, iar cea mai bună jucătoare de pe teren a fost portarul Luminița Huțupan Dinu. La Jocurile Olimpice de la Beijing, handbalistele românce părăseau sala cu ochii în lacrimi, drumul lor către medalii fiind blocat, în sferturi, de reprezentativa maghiară. Miercuri seară, la Skopje, a fost vremea revanșei. Cu un nou cuplu de antrenori, Radu Voina / Vlad Caba, și cu o formulă de echipă în care au revenit Carmen Amariei Lungu și Valentina Elisei Ardean, iar Oana Manea și Daniela Crap păreau că jucau de când lumea în 7-le tricolor, România a obținut o victorie imensă, punctul forte fiind defensiva. „Fetele și-au dorit mult să câștige și, cu o jucătoare de talia doamnei Dinu în poartă, nu poți decât să câștigi. Apărarea a făcut diferența în acest meci”, a declarat Radu Voina. Luminița Dinu a dezvăluit și secretul paradelor sale senzaționale din meciul cu Ungaria. „Le cunosc atât de bine, am jucat atâtea me-ciuri împreună, că am ghicit aproximativ 50-60 la sută din unghiuri. Sunt fericită că am câștigat și vreau să continuăm la fel și în celelalte meciuri”, a explicat vedeta serii. Președintele Federației Române de Handbal, Cristian Gațu, a spus că această victorie înseamnă confirmarea valorii naționalei: „Au jucat atât de bine, au arătat ca o echipă. E victoria lor, a acestor fete care au muncit atât de mult. E un mare pas înainte. A renăscut echipa României și sper să se oprească doar în finală”. Golurile României au fost marcate de Narcisa Lecușanu, Cristina Neagu, Oana Manea (câte 5), Ramona Maier, Valentina Elisei Ardean (câte 4), Adina Meiroșu Fiera (3) și Carmen Amariei Lungu (1). Deseară, meciul cu Franța Handbalistele române trebuie acum să rămână cu picioarele pe pământ. Am câștigat cu Ungaria, dar calificarea în grupa principală încă nu este asigurată. Urmează două meciuri la fel de dificile, cu Franța (deseară, de la ora 19.15, în direct la TVR 2) și Danemarca (duminică, ora 21.15, TVR 2). „Dorim să păstrăm același tonus, aceeași agresivitate, dar și aceeași dorință de victorie. Jocul cu Franța este capital”, a avertizat selecționerul român.