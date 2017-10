Lumea tenisului, în doliu

"Lumea tenisului plange moartea unei legende. Dorothy "Dodo" Cheney a trecut in nefiinta in casa ei din California", noteaza site-ul oficial al WTA.Dorothy Cheney e prima tenismena din istoria SUA care a castigat turneul de Grand Slam de la Australian Open. Se intampla in 1938, scrie ziare.com.