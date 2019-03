Luka Modric şi-a prelungit angajamentul cu Real Madrid

Luka Modric și-a prelungit angajamentul cu Real Madrid

Mijlocașul croat Luka Modric, cel mai bun fotbalist al lumii în 2018, a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului său cu un an, până pe 30 iunie 2021, relatează ziarul Marca.Luka Modric a sosit la Real Madrid în 2012, pe timpul antrenorului Jose Mourinho, după un transfer de la Tottenham în schimbul a 34-35 milioane euro. Croatul a devenit unul dintre jucătorii cheie la mijlocul echipei Real Madrid.Câștigătorul Balonului de Aur 2018 și al premiului FIFA The Best era dorit cu insistență de Inter Milano, dar Modric a acceptat oferta de la Real Madrid pentru un nou contract și va juca până la vârsta de 36 ani pe Santiago Bernabeu.Modric a disputat 290 meciuri în tricoul madrilenilor și a marcat 26 de goluri în toate competițiile. A contribuit din plin la câștigarea a câte trei trofee în Liga Campionilor și Supercupa UEFA, 4 trofee în Cupa Mondială a cluburilor, un titlu și o cupă a Spaniei.