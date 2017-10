Lui Van Nistelrooy nu-i mai plac „portocalele mecanice“

Ştire online publicată Miercuri, 06 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul lui Real Madrid, Ruud Van Nistelrooy, a declarat, ieri, că nu va mai juca pentru Naționala Olandei, deoarece dorește să se concentreze asupra programului de la echipa sa de club. „După ce am analizat programul echipei naționale și cel al lui Real, am realizat că nu voi mai putea face față, din punct de vedere psihic, jucând în ambele părți. Nu a fost ușor să iau o astfel de decizie, pentru că m-am simțit foarte bine când am îmbrăcat tricoul Olandei“, a afirmat fotbalistul batav. Van Nistelrooy (32 de ani, 64 de selecții și 33 de goluri la Națională) a debutat în prima reprezentativă în 1998, și a participat la două Campionate Europene, în 2004 și 2008, și la Cupa Mondială din 2006. Atacantul olandez s-a transferat în 2006 de la Manchester United la Real Madrid, iar în cele două sezoane petrecute la gruparea spaniolă a înscris 53 de goluri.