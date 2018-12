"Lucrul cel mai important al anului - finanţarea de la MTS"

Președintele Federației Române de Box, Vasile Cîtea:

"Lucrul cel mai important al anului - finanțarea de la MTS"

Boxul a adus României un număr de 15 medalii, dintre care una de aur, în marile competiții ale anului 2018, dar președintele Federației Române de Box, Vasile Cîtea, a declarat că, deși din aprilie a fost reluată finanțarea de la Ministerul Tineretului și Sportului, activitatea este încă afectată de lunga perioadă petrecută fără un buget adecvat.„Lucrul cel mai important la Federația Română de Box este că a intrat în normalitate, începând cu 1 aprilie, adică am reușit să reluăm finanțarea de la MTS. Lucru care are foarte mare însemnătate, pentru că încă se resimt foarte puternic cei trei ani în care am fost văduviți de finanțare. Acea perioadă își pune amprenta și se simte mai ales la ceea ce vine din spate. Cu toate acestea, eu zic că pe planul rezultatelor suntem destul de bine, dacă ținem cont că am adus României un număr de 15 medalii în anul 2018”, a declarat Vasile Cîtea, citat de Agerpres.Cele mai bune rezultate din 2018 au fost obținute la CE Under 22 de seniori de la Târgu Jiu, unde Robert Jitaru (56 kg) și-a apărat cu succes titlul cucerit în 2017, Cristina Cosma (57 kg) și Alina Ene (+81 kg) au obținut argintul, iar Andrei Biro (81 kg) a cucerit medalia de bronz.