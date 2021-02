Lucrările de reabilitare la LPS „Nicolae Rotaru” au început. „Vom avea un internat nou!”

„Lucrările de reabilitare au început. La sala mică de tenis de masă se lucrează, iar după cum ştiţi în şedinţa de Consiliu Local care a avut loc vineri au fost aprobate cele două hotărâri propuse de consilieri. Este vorba despre demararea lucrărilor la internat şi de suplimentare a costurilor din partea bugetului local. Eu zic că în maxim două luni vor începe lucrările pentru internat. Am avut o întâlnire cu primarul şi dânsul cunoştea în amănunt situaţia de la LPS. Era foarte bine informat. Banii pe care ar fi trebuit să îi cheltuim în acest sens anul trecut în septembrie, rămân cheltuibili şi în 2021. Domnul primar mi-a spus că prin demersurile pe care le-a făcut a salvat LPS-ul. Practic am ieşit din turnantă şi am intrat pe ultima linie dreaptă”, a declarat pentru „Cuget Liber” directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai.





Szemerjai spune că sportivii legitimaţi la LPS vor avea, în sfârşit, o casă după ce trei ani de zile nu au avut propriul loc în care să se pregătească.



„Sportivii vor avea noi condiţii de antrenament în sala de tenis de masă, acolo unde se pregăteşte lotul naţional al României. Vor exista şi 30 de spaţii de cazare. În internat vom avea, în sfârşit, casa noastră, cantină, iar copiii vor sta în condiţii decente. Timp de trei ani ne-am chinuit şi ne-am mutat peste tot” , a adăugat Szemerjai.



Unii sportivi de la LPS au început pregătirea



Grupele de avansaţi şi cele de performanţă se antrenează în regim normal pentru competiţiile la care vor lua parte. Au existat sportivi de la LPS care au participat până în prezent la diferite competiţii care au fost organizate în ultimul timp.





„O parte dintre sportivii noştri se pregătesc şi se antrenează normal. Este vorba despre grupele de avansaţi şi de performanţă. Au participat la competiţii. La noi există practic o dublă subordonare. Suntem subordonaţi Ministerului Educaţiei Naţionale prin activitatea şcolară, iar partea de activitate sportivă la nivelul grupelor de avansaţi şi de performanţă se desfăşoară în baza ordinului emis de Ministerul Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Sănătăţi. Trebuie să vă spun că am avut parte de mult circ până acum. S-a creat o discriminare. Aveam doi copii care erau în aceeaşi clasă şi colegi de bancă, iar unul era legitimat la LPS şi celălalt la CS Farul. Cel de la Farul se putea antrena, cel de la LPS nu. Pe baza acestei discriminări s-au iscat foarte multe discuţii. În urma insistenţelor la Parlament s-a venit cu un ordin al Ministerului Educaţiei care dădea dezlegare pentru grupele de avansaţi şi performanţă.” , a mai spus Andrei Szemerjai.





Andrei Szemerjai ştie că situaţia este una dificilă şi speră ca toate problemele să dispară. Cadrul didactic este de părere că sportivii care s-au îmbolnăvit au contactat virusul în momentul în care au participat la competiţii internaţionale.



„Mai este puţin şi se împlineşte un an în care unele grupe de sportivi nu şi-au mai desfăşurat activitatea. Vorbim aici de rugby la nivel de juniori, atletismul, tenisul de masă şi altele. Noi în ţară am avut competiţii la care s-au luat toate măsurile şi nu s-a îmbolnăvit nimeni. Cei de la tenis de masă împreună cu Viorel Filimon au avut competiţii la Berlin şi aţi văzut cum s-au întors aproape toţi bolnavi. Să nu uităm că domnul Filimon a stat 3 săptămâni internat în spital.





În urma unei şedinţe de Consiliu Local care a avut loc vinerea trecută autorităţile locale au decis să îşi îndrepte atenţia şi către LPS. Directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai, a vorbit pentru „Cuget Liber” despre ceea ce se va întâmpla în incinta instituţiei de învăţământ.