Lucian Pîrvu, tot mai aproape de Pandurii Târgu Jiu

Chiar dacă mai are doi ani și jumătate de contract cu FC Farul, mijlocașul Lucian Pîrvu s-ar putea despărți de clubul constănțean, aventura fotbalistului craiovean la malul mării urmând a se încheia, astfel, după numai șase luni. Mijlocașul Lucian Pîrvu n-a rupt gura târgului în turul de campionat, antrenorul principal Ion Marin apelând destul de puțin la serviciile sale. Singura amintire plăcută se leagă de meciul de la Mediaș, unde jucătorul a înscris golul victoriei Farului, 1-0 cu Gaz Metan. În consecință, este foarte posibil ca Pîrvu să părăsească, în iarnă, gruparea constănțeană și să ajungă la Pandurii Târgu Jiu. De asemenea, și numele lui Claudiu Voiculeț apare pe lista de transferuri vehiculată de gorjeni. „Pîrvu este un jucător pe care ni-l dorim foarte mult. Suntem în negocieri avansate și, până la sfârșitul săptămânii, cred că va veni la Târgu Jiu. Antrenorul Sorin Cârțu l-ar mai vrea și pe Voiculeț, tot de la Farul, dar să vedem ce putem face”, a declarat, ieri, președintele clubului Pandurii, Marin Condescu. Nici directorul executiv al Farului, Lucian Codrean Pîra, nu exclude varianta despărțirii de Pîrvu. „Jucătorul este sub contract cu Farul, dar, dacă vrea să meargă la Pandurii, să fie mai aproape de casă, nu ne putem opune. Să vedem oferta concretă și apoi discutăm, lucru valabil și în cazul lui Voiculeț. Însă, nu-i putem ceda pe bani puțini, pentru că sunt tineri și au un nume în fotbal”, a explicat oficialul farist. Astăzi, are loc reunirea lotului Lotul echipei FC Farul Constanța se reunește, astăzi, la ora 10, la stadion, dar prima ședință de pregătire a anului 2009 se va derula pe nisipul Mării Negre. După un stagiu de antrenamente pe plan local, „rechinii” vor efectua un turneu de pregătire în străinătate, în Antalya (Turcia), între 7 și 18 februarie, perioadă în care vor susține cinci meciuri amicale. Cel mai important joc va fi cel cu danezii de la Aalborg, grupare care a participat în acest sezon al Ligii Campionilor.