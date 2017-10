Lucian Luca: "Avem mari aşteptări de la sportivii din Mangalia"

Sala Sporturilor, gazda Naționalelor de lupte pentru cadeți

Lucian Luca: "Avem mari așteptări de la sportivii din Mangalia"

Sâmbătă, 11 iulie, la Sala Sporturilor din Constanța, se dă startul Campionatului Național de lupte libere, lupte feminine și greco-romane pentru cadeți. Competiția începe la ora 9.00.La ediția din acest an, s-au înscris aproximativ 500 de luptători, cu atât mai mult cu cât cucerirea unei medalii oferă sportivilor oportunitatea de a se califica la Campionatele Europene.Cu ocazia desfășurării evenimentului la malul mării, Federația Română de Lupte (FRL) a organizat, la Eforie Sud, un curs de perfecționare pentru antrenorii și profesorii de lupte.„Ne bucurăm foarte mult că am putut organiza încă o competiție de asemenea amploare la Constanța. Acestea sunt intențiile noastre, să încercăm să găzduim cât mai multe competiții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Luca, vicepreședin-tele FRL și președintele Asociației Sportive Municipale Callatis mg Mangalia.Cât despre sportivii din Mangalia, Lucian Luca speră să obțină „pașaportul” pentru Europene.„Noi ne dorim să cucerim medaliile naționale, dar mai ales să ne cali-ficăm la Europene. Pe plan național, ne-am afirmat și am demonstrat ce putem, vrem să trecem la nivel internațional. De acum, avem alte așteptări, mai mari”, a adăugat Lucian Luca.Vineri seara, a avut loc ședința tehnică. Programul campionatului este următorul: sâmbătă, între orele 9.00 - 13.00 și 16.00 - 19.00; duminică, între orele 9.00 -13.00.