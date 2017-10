Lucian Bute, personalitatea sportivă a anului în Quebec

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Boxerul român Lucian Bute, campion mondial IBF la categoria supermijlocie, a fost desemnat personalitatea sportivă a anului 2011 în regiunea Quebec, în cadrul unui sondaj realizat de Léger Marketing / Agence QMI, relatează presa canadiană.Sportivul, care deține și cetățenie canadiană din acest an, a ocupat primul loc în acest clasament, cu 24% din voturi, relatează „Le Journal de Montreal”.În ancheta realizată în rândul a 1.005 persoane, Bute, care și-a apărat centura de campion de trei ori în 2011, a fost urmat de patinatoarea Joannie Rochette (16%), câștigătoarea din 2010, când a fost medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Vancouver, hocheistul Sidney Crosby (14%), jucătorul de fotbal american Anthony Calvillo (9%) și luptătorul de arte marțiale Georges St-Pierre (7%) etc.„2011 a fost un an perfect pentru mine. Am boxat de trei ori în rețeaua Showtime. În plus, mi-am realizat un vis, acela de a-mi apăra titlul în țara mea natală, România. Am învins un semifinalist al turneului Super Six, Glen Johnson. Sunt foarte mulțumit de acest an și îmi dă încredere pentru anul care vine”, a declarat Lucian Bute.Subiecții au ales personalitatea sportivă a anului dintr-o listă de 50 de sportivi propuși, printre care s-au mai aflat hocheistul Carey Price, Alex Harvey (schi fond) și tenismanul sârb Novak Djokovic (locul 6, cu 6%).