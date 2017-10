Lucian Bute luptă pe 28 noiembrie cu britanicul James DeGale pentru centura IBF

Marţi, 06 Octombrie 2015.

Boxerul român Lucian Bute va lupta pe 28 noiembrie pentru titlul mondial IBF la categoria supermijlocie, contra deținătorului acestei centuri, britanicul James DeGale, meciul urmând să aibă loc la Centrul Vidéotron din Quebec, informează presa canadiană, citată de Agerpres.ro.Anunțul că Lucian Bute va boxa împotriva lui James DeGale la acea dată a fost făcut marți (astăzi), într-o conferință de presă la Centrul Vidéotron. Va fi primul meci de box organizat în noul amfiteatru, inaugurat pe 8 septembrie. Promotorii doresc ca sala să fie plină și și-au fixat un obiectiv de 12.000 de spectatori.Bute, 35 ani, cu 32 victorii și 2 înfrângeri în palmares, are șansa să recâștige centura mondială pe care a deținut-o între 2007 și mai 2012, când a fost învins de Carl Froch la Nottingham.DeGale, 29 ani, cu 21 de victorii și o înfrângere, a devenit campion mondial IBF în mai 2014, după ce l-a învins pe americanul Andre Dirrell. Ca amator, britanicul a câștigat medalia de aur la JO 2008, la categoria mijlocie.Bute are amintiri frumoase legate de Quebec. Aici el și-a apărat pentru ultima oară titlul mondial, pe 5 noiembrie 2011, învingându-l pe Glen Johnson în fața a 15.306 de spectatori, în Colisée Pepsi."Sunt foarte bucuros să revin aici în Quebec. Am amintiri frumoase aici, unde am boxat de patru ori. Mă simt privilegiat să boxez aici și am cu adevărat intenția să-mi îndeplinesc visul de a redeveni campion mondial", a declarat Bute la conferința de presă.DeGale își va apăra pentru prima oară centura pe care a obținut-o după ce l-a învins pe americanul Andre Dirrell în mai, la Boston. Medaliatul cu aur de la Jocurile Olimpice de la Beijing (2008) nu este deloc intimidat de ideea de a lupta pe terenul rivalului său."Am călătorit pentru a câștiga titlul și voi călători pentru a-l apăra. Sunt foarte excitat de ideea să mă măsor cu Bute, un campion extraordinar. După felul cum mă antrenez însă, n-o să mă bată nimeni. Așteptați-vă deci la un meci foarte exploziv!", a spus britanicul.După eșecul cu Jean Pascal din ianuarie 2014, Lucian Bute și-a făcut revenirea în luna august 2015 cu un meci împotriva italianului Andrea Di Luisa, pe care l-a învins prin KO tehnic în repriza a 4-a.