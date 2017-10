Lucian Bute, „demolat“ de Jean Pascal

Pugilistul român Lucian Bute a fost învins la puncte de canadianul Jean Pascal, într-un meci contând pentru centurile WBC Diamond și NABF la categoria semigrea, disputat, ieri dimineață, la Centre Bell din Montreal. Meciul s-a disputat pe durata a 12 reprize, iar cei trei arbitri i-au acordat victoria lui Pascal la puncte: 116-112, 117-110 și 117-111. „Sunt dezamăgit, eram încrezător și m-am pregătit bine. Am fost ezitant, dar la final mi-am dat drumul la brațe. Jean Pascal a fost mai bun și îl felicit. Ne așteptam să fie agresiv, dar m-a surprins puțin. Am fost ezitant și am plătit”, a declarat Lucian Bute. Potrivit presei canadiene, după meci, Bute a spus că vrea revanșa, conform unei clauze din contract, însă Pascal nu a părut interesat, canadianul afirmând că vrea să lupte cu cei mai buni pugiliști ai categoriei sale și a evocat în acest sens numele lui Carl Froch.