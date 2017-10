Lucian Bute ar putea boxa, din nou, cu Jean Pascal

„Nu pot spune acum dacă mă voi retrage. În acest moment, aș putea afirma că nu. Însă poate că, după una sau două luni de repaus, nu voi mai avea dorința de a continua. Toate înfrângerile fac rău și nu pot spune că aceasta a fost cea mai dură pe care am suferit-o. Am acum nevoie de o pauză, să mă gândesc bine ce am de făcut”, a declarat Bute.Dacă va continua să lupte, pugilistul care a împlinit 37 de ani pe 28 februarie l-ar putea întâlni, din nou, pe canadianul de origine haitiană Jean Pascal, sportiv în fața căruia a pierdut la puncte, în 2014, la categoria semigrea.În întreaga sa carieră profesionistă, Lucian Bute a contabilizat 32 de victorii (25 prin KO) și un meci egal. Fost campion la categoria super-mijlocie, versiunea IBF, Bute nu are nicio victorie în ultimele trei meciuri, pierzând două (cu Eleider Alvarez și James DeGale) și terminând altul la egalitate (cu Badou Jack).