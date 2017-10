Lituania - România, în preliminariile CM 2010 la fotbal

Lucescu merge pe mâna jucătorilor din Liga I

La primul meci în calitate de selecționer, Răzvan Lucescu se pregătește să facă schimbări radicale în structura echipei naționale, cel puțin cinci jucători noi urmând a fi titulari în meciul cu Lituania. „Vom vedea o manieră de joc surprinzătoare la echipa națională, care nu va fi foarte diferită de cea a Brașovului. La echipa de club, Răzvan nu beneficia în atac de jucători cu o valoare individuală foarte mare, în schimb, la națională, se poate baza pe așa ceva. Cred că vor apărea cel puțin cinci jucători noi în formula de start în partida cu Lituania. Eu am mare încredere în Răzvan, are multe din calitățile unui antrenor modern, care își dorește să devină unul de top”, a declarat directorul Școlii de Antrenori, Mircea Rădulescu. Cel mai probabil, selecționerul va merge, în principal, pe mâna jucătorilor din campionatul intern, „mișcări de trupe” fiind de așteptat în special în liniile mediană și de atac. 11-le de start al României ar putea arăta astfel: D. Coman - Săpu-naru, Galamaz, Chivu, Raț - Mara, Ghioane, C. Lazăr, Apostol - Dăn-ciulescu, G. Bucur. Meciul Lituania - România, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal 2010, se dispută la Mari-jampole, sâmbătă, 6 iunie, de la ora 21.00, fiind transmis în direct de TVR 1. Arbitrează Jonas Eriksson, asistat la linii de Magnus Sjoblom și Mathias Klasenius; arbitru de rezervă - Daniel Stalhammar (toți din Suedia). Delegat UEFA - Guy Goethals (Belgia); observator - Rudi Zavrl (Slovenia). În meciul tur, lituanieni s-au impus clar, scor 3-0, într-un joc disputat la Cluj. Clasamentul actual al Grupei a 7-a: 1. Serbia (12 p), 2. Franța (10 p), 3. Lituania (9 p), 4. Austria (7 p), 5. Ro-mânia (4 p), 6. Insulele Feroe (1 p).