Lucescu jr. a convocat doi fotbalişti de la Victoria Brăneşti la naţionala U23

Lucescu jr. a convocat doi fotbaliști de la Victoria Brănești la naționala U23

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Răzvan Lucescu, a anunțat, vineri, componența lotului Under 23 care se va deplasa în Belgia, pentru meciul cu reprezentativa similară a țării gazdă, contând pentru ediția 2009 / 2011 a „International Challenge Trophy”. Cei 18 jucători convocați de Lucescu jr. sunt Alexandru Pena (AS Roma „Primavera”), Cezar Lungu (Steaua II) - portari; Cornel Râpă, Samuel Cojoc, Cristian Sârghi, Silviu Ilie (toți Oțelul Galați), Vlad Chiricheș (Internațional Curtea de Argeș) - fundași; Liviu Antal, Ionuț Neagu, Laurențiu Iorga, Răzvan Ochiroșii (toți Oțelul Galați), Sorin Strătilă, Alexandru Stan (ambii Astra Ploiești), Vasile Olariu, Viorel Nicoară (ambii Victoria Brănești) - mijlocași; Mircea Axente (Oțelul Galați), Mihai Răduț (Internațional Curtea de Argeș) și Liviu Ganea (Astra Ploiești) - atacanți. Lotul României va pleca spre Bruxelles, luni, 10 mai, la ora 07.20, de pe Aeroportul „Henri Coandă”, revenirea în țară fiind programată miercuri, 12 mai, la ora 14.00. Meciul dintre selecționatele Under 23 ale României și Belgiei va avea loc marți, 11 mai, la ora 20.00, pe stadionul din Namur.