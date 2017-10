Lucescu: "Am cedat fizic şi psihic după pauză"

Lucescu: "Am cedat fizic și psihic după pauză"

Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat că echipa sa Șahtior a cedat fizic și psihic în repriza a doua a meciului pe care l-a disputat, marți, pe terenul echipei Manchester United, scor 0-1, partidă în urma căreia formația ucraineană a ratat calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, informează Mediafax."Putem spune că au fost două meciuri într-unul. Un meci în prima repriză și altul diferit după pauză. Cred că nu ar fi fost o surpriză dacă am fi câștigat prima repriză cu 2-0. Am avut ocazii de gol datorită combinațiilor și controlului bun al balonului. Am condus jocul în primele 45 de minute. Am cedat în repriza a doua atât fizic, cât și psihic. Nu am mai fost echipa dinaintea pauzei. În repriza secundă, Manchester United a câștigat multe dueluri la mijlocul terenului și a interceptat multe mingi. Din nou trebuie să recunosc marea diferență dintre campionatele din Anglia și Ucraina. Ei joacă astfel de meicuri la fiecare trei zile, în timp ce pentru noi asemenea partide sunt rare. Îi felicit pe cei de la Manchester United și le doresc succes în continuare. Vreau să remarc mișcarea adversarilor, în special a lui Rooney, care a făcut un număr incredibil de spinturi de 60-70 de metri, punând presiune pe defensiva noastră", a afirmat Lucescu, potrivit site-ului oficial al clubului din Donețk. Totuși, Lucescu rămâne cu consolarea participării în șaisprezecimile Ligii Europa, o "competiție interesantă" în opinia antrenorului român. "Este o competiție interesantă, în care s-a investit mult. Cred de asemenea că participă cluburi puternice. Așa că va fi interesant pentru noi să evoluăm în această competiție", a spus Lucescu. Formația ucraineană Șahtior Donețk, antrenată de Mircea Lucescu, a ratat calificarea în optimile Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă, marți, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa engleză Manchester United. Unicul gol al meciului a fost marcat de Jones '67. Manchester United va merge în optimile de finală ale LC de pe primul loc din grupa A, alături de formația germană Bayer Leverkusen, care trecut de Real Sociedad, scor 1-0, prin golul marcat de Toprak '49. Clasamentul final al grupei A este următorul: 1. Manchester United - 14 puncte; 2. Bayer Leverkusen - 10 puncte; 3. Șahtior Donețk - 8 puncte; 4. Real Sociedad - 1 punct.