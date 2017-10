LPS, singura reprezentantă a Constanţei la turneul final

Campionatul Național de rugby juniori sub 18 și sub 17 ani

LPS, singura reprezentantă a Constanței la turneul final

Federația Română de Rugby a comunicat, ieri, numele celor 16 echipe care vor participa la turneul final al Campionatului Național de rugby juniori sub 18 și sub 17 ani, competiție care se va desfășura, în perioada 19-24 mai, la Constanța. Conform informațiilor furnizate de Ștefan Mitrea, oficial FRR, la secțiu-nea U18 vor concura CSS 3 Steaua, RC Pantelimon, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CSS 2 Baia Mare, U Gens Cluj, LPS Focșani, CSS Bârlad și LPS Suceava, în timp ce, la categoria U17, se vor întrece CSS Bârlad, CSS Tecuci, CS Unirea Pașcani, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați, CSM Baia Mare, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, CTMRT Metrorex București și LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța. Unica reprezentantă a județului nostru în competiție, LPS, formație antrenată de fostul internațional român Adrian Pllotschi, are șanse minime de a intra în lupta pentru medalii. „Echipa este crudă, copiii fac rugby de puțin timp, suntem în perioada de construcție și acumulare de experiență. Jucătorii au acum ocazia de a se familiariza cu atmosfera unui turneu final. Nu am stabilit niciun obiectiv, sperăm să câștigăm câteva meciuri. E bine că se joacă pe litoral, avem posibilitatea de a participa cu cheltuieli minime”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul LPS-ului, prof. Andrei Szemerjai. Altfel, cu sprijinul ISJ, comisia de orga-nizare, condusă de președintele CS Cleo-patra, Vasile Chirondojan, a demarat acțiunea de popularizare a evenimen-tului în școlile și liceele din oraș. Partidele turneului final se vor des-fășura pe stadioanele LPS și Construc-torul-Cleopatra din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”.