LPS şi CS Cleopatra şi-au împărţit frăţeşte victoriile

În Divizia Națională de rugby juniori U19 și U18

LPS și CS Cleopatra și-au împărțit frățește victoriile

Echipele de rugby juniori de la LPS „Nicolae Rotaru“ CSS Constanța și CS Cleopatra Mamaia și-au împărțit victoriile în prima etapă a Diviziei Naționale. La categoria sub 19 ani, Cleopatra a reușit un succes categoric, băieții antrenați de Marian Nache impunându-se cu scorul de 84-9. În consecință, team-ul din Mamaia ocupă locul doi în clasament, în urma Stelei, diferența făcându-se la esaveraj. LPS-ul (antrenori, Dumitru Bucur, Adrian Pllotschi și Virgil Năstase) și-a luat revanșa la juniori sub 18 ani, câștigând cu 76-0 în fața echipei pregătite de Nicușor Dinu și Dumitru Barbu. LPS este liderul acestei ierarhii, urmată îndeaproape de Dinamo, Steaua și Metrorex. Ambele întâlniri au fost arbitrate de Doru Gordin, Cosmin Popescu și Viorel Bujoreanu. Etapa a doua programează duminică, 30 septembrie, partidele Dinamo - LPS (București, stadion „Parcul Copilului“, ora 13) și CS Cleopatra - CS Gens Cluj (Constanța, Complexul Sportiv „Badea Cârțan“, stadion „Constructorul-Cleopatra“, ora 10).Echipele de rugby juniori de la LPS „Nicolae Rotaru“ CSS Constanța și CS Cleopatra Mamaia și-au împărțit victoriile în prima etapă a Diviziei Naționale. La categoria sub 19 ani, Cleopatra a reușit un succes categoric, băieții antrenați de Marian Nache impunându-se cu scorul de 84-9. În consecință, team-ul din Mamaia ocupă locul doi în clasament, în urma Stelei, diferența făcându-se la esaveraj. LPS-ul (antrenori, Dumitru Bucur, Adrian Pllotschi și Virgil Năstase) și-a luat revanșa la juniori sub 18 ani, câștigând cu 76-0 în fața echipei pregătite de Nicușor Dinu și Dumitru Barbu. LPS este liderul acestei ierarhii, urmată îndeaproape de Dinamo, Steaua și Metrorex. Ambele întâlniri au fost arbitrate de Doru Gordin, Cosmin Popescu și Viorel Bujoreanu. Etapa a doua programează duminică, 30 septembrie, partidele Dinamo - LPS (București, stadion „Parcul Copilului“, ora 13) și CS Cleopatra - CS Gens Cluj (Constanța, Complexul Sportiv „Badea Cârțan“, stadion „Constructorul-Cleopatra“, ora 10).