LPS - Farul merge mai departe în ETTU Cup

Echipa feminină de tenis de masă de la LPS „Nicolae Rotaru" CSS - Farul Constanța s-a calificat în turul doi al competiției europene ETTU Cup. Jucătoarele pregătite de Viorel Filimon și Liliana Sebe au câștigat de pe locul întâi grupa din Austria, dispunând cu 3-0 de TTC Villach (Austria) și de TTC Neuhausen (Elveția) și cu 3-2 de CTM Ponta do Sol (Portugalia). În disputele cu portughezele și austriecele, pentru LPS - Farul au jucat Eliza Samara, Cristina Hârâci și Ioana Ghemeș, iar în confruntarea cu elvețiencele Ghemeș a fost înlocuită de Irina Hoza. În meciul cu Ponta do Sol, cele două victorii ale adversarelor constănțencelor au fost aduse de o chinezoaică, care le-a învins pe Samara și Hârâci. Alte două sportive de la LPS - Farul, care joacă în ETTU Cup pentru ICMRS Galați, Ana-Maria Sebe și Andreea Filip, s-au cali-ficat și ele în turul doi al competiției, după 0-3 cu Fenerbahce SC (Turcia) și 3-1 cu Pnevmatiko Kantro Dimou Tavrou (Grecia), în grupa din Grecia. Faza a doua a ETTU Cup se desfășoară pe 6 și 7 octombrie.