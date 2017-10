În Divizia Națională de rugby juniori sub 18 ani

LPS, cu motoarele turate la maximum

Ştire online publicată Miercuri, 24 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa LPS „Nicolae Rotaru" CSS Constanța este marea revelație a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 18 ani. În cinci etape, formația de la malul mării (antrenori, Dumitru Bucur, Adrian Pllotschi și Virgil Năstase) nu a făcut niciun pas greșit, are maximum de victorii posibile și ocupă, cu 24 de puncte, locul întâi, fiind urmată în ierarhie de Metrorex (21 p) și Dinamo (19 p). În ultima rundă, LPS-ul a spulberat, pe teren propriu, reprezentativa Republicii Moldova, scor 70-0. Celelalte rezultate ale etapei: Dunărea Galați - Metrorex 0-134, CSS Bârlad - Dinamo 3-10, CSS 3 Steaua - LPS Focșani 14-10, CS Gens Cluj - Unirea Iași 15-0. Partida CN „Aurel Vlai-cu" - CS Cleopatra a fost amânată pentru data de 14 noiembrie. În runda a șasea, LPS are din nou meci în „Badea Cârțan", cu CS Gens Cluj. În schimb, la juniori sub 19 ani, LPS merge din înfrângere în înfrângere, capotând chiar și în fața moldovenilor, 0-55. Lidera clasamen-tului este echipa antrenată de Marian Nache, CS Cleopatra.