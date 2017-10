LPS Constanţa va lupta pentru medaliile de aur (galerie foto)

Turneul final al Campionatului Național de rugby juniori U17 și U18

LPS Constanța va lupta pentru medaliile de aur (galerie foto)

Echipa Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” CSS Constanța s-a calificat în finala mare a Campionatului Naționale de rugby juniori sub 18 ani, competiție care se desfășoară, săptămâna aceasta, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”. Vineri, în turneul de rugby de la Con-stanța, s-au jucat patru partide, toate la secțiunea juniori sub 18 ani. În cel mai așteptat meci al zilei, LPS „Nicolae Rotaru” CSS s-a impus cu scorul de 10-0 (10-0), în fața celor de la CSS Bârlad. În urma acestei victorii, formația de pe litoral, antrenată de Adrian Pllotschi și Virgil Năstase, va evolua în finala mare, în care miza este câștigarea medaliilor de aur. Iată și celelalte rezultate ale zilei: CSM Știința Baia Mare - LPS Focșani 10-0 (0-0), Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București - CSS Tecuci 38-0 (14-0) și U Gens Cluj - CTMRTF București 0-15 (0-9). Misiunea jucătorilor care au evoluat în cele două partide ale după-amiezii a fost îngreunată de ploaie, care nu a ocolit arena din Tomis Nord. Așadar, după patru zile de meciuri încinse, în week-end, se vor juca finalele, după următorul program: juniori U17: sâmbătă: ora 9.00: CSS Unirea Iași - Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București (locurile V-VI), ora 10.15: CSA Steaua București - Grup Școlar CFR Unirea Pașcani (finala mică), ora 11.15: CSS Bârlad - CTMRTF București (finala mare); juniori U18: sâmbătă: ora 17.00: LPS Focșani - CSS Tecuci (locurile VII-VIII), ora 18.30: Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București - CSM Știința Baia Mare (locurile V-VI); duminică: ora 9.30: CSS Bârlad - U Gens Cluj (finala mică), ora 11.00: LPS Constanța - CTMRTF București (finala mare). Butul din dreptul sălii de protocol este unul cu ghinion. Aici, s-au ratat multe lovituri de penalitate, balonul nimerind bețele în trei rânduri l Turneul este organizat de Federația Română de Rugby, CS Cleopatra Mamaia și Direcția pentru Sport a Județului Constanța l Parteneri media - Cuget Liber și Radio Constanța. Echipa CS Cleopatra Mamaia a câștigat fără luptă, la „masa verde”, scor 5-0, partida cu CS Gens Cluj, programată sâmbătă, în etapa a 22-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, formația ardeleană retrăgându-se din campionat. CS Cleopatra s-a calificat în semifinale și va întâlni, în deplasare, pe RC Pantelimon.