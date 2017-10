LPS Constanţa n-a avut „galoşi“ pentru medaliile de aur (galerie foto)

Turneul final al Campionatului Național de rugby juniori U17 și U18

LPS Constanța n-a avut „galoși“ pentru medaliile de aur (galerie foto)

Echipa de rugby juniori sub 18 ani LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța a pierdut finala Campionatului Național, disputată, ieri, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”: 0-21 cu CTMRTF București, astfel încât, pe litoral, rămân doar medaliile de argint. Rugbiștii de la LPS Constanța sunt noii vicecampioni naționali, categoria U18, după ce au fost înfrânți de CTMRTF București, la capătul unei partide dominate din primul până în ultimul minut de formația vizitatoare. „Cărțile” erau făcute încă din prima repriză, în care bucureștenii au speculat din plin erorile jucătorilor constănțeni. 0-14 a indicat tabela la pauză, iar diferența putea fi chiar mai mare dacă ar fi fost transformate toate penalitățile. La reluare, LPS-ul a încercat să pătrundă cu mai mult curaj în 22-ul advers, dar s-a izbit de o apărare de netrecut. CTMRTF a mai marcat un eseu transformat, 0-21 fiind scorul final. O victorie meritată a bucureștenilor, dar și echipa gazdă (antrenori, Adrian Pllotschi și Virgil Năstase) merită felicitări pentru câștigarea medaliilor de argint. Bronzul ia calea Ardealului, după ce, ieri, în finala mică, U Gens Cluj s-a impus, cu scorul de 10-3 (7-0), în fața celor de la CSS Bârlad. Moldovenii au atacat furibund în ultimele zece minute, dar au fost opriți, de fiecare dată, la doi metri de but. Iată și rezultatele înregistrate, sâmbătă după-amiaza, în meciurile de clasament: locurile V-VI: Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București - CSM Știința Baia Mare 17-3; locurile VII-VIII: CSS Tecuci - LPS Focșani 21-8. CTMRTF București, campioană și la juniori U17 Fără îndoială, clubul cel mai valoros pe 2010 este CTMRTF București, care a triumfat și în turneul juniorilor sub 17 ani. Sâmbătă, în marea finală, formația din Capitală a învins, scor 11-0 (5-0), pe CSS Bârlad, la partidă asistând o mulțime de foști componenți ai naționalei României, printre care Mircea Muntean, Iancu Băcioiu sau Florian Con-stantin. Trebuie spus că eseul din prima repriză poate fi considerat un „cadou” făcut de un jucător al Bârladului, care s-a complicat inutil în butul propriu, în loc să culce lejer balonul. Mult mai echilibrat a fost duelul pentru medaliile de bronz, în care s-au întâlnit CSA Steaua Bucu-rești și Grupul Școlar CFR Unirea Pașcani. Victoria a revenit bucureștenilor, scor 3-0, singurele puncte venind cu cinci minute înainte de final, din lovitură de penalitate. În partida pentru locurile V-VI, CSS Unirea Iași a trecut cu mari emoții, scor 7-5 (7-0), de Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București. v v v La festivitatea de premiere de ieri, a fost prezentă și Elena Frîncu, directorul coordonator al DSJ Constanța, care a înmânat trofeul și tricourile de campioni jucătorilor din București l Competiția din „Badea Cârțan” a fost organizată de Federația Română de Rugby, CS Cleopatra Mamaia și DSJ Constanța; parteneri media - Cuget Liber și Radio Constanța l Iubitorii sportului cu balonul oval vor reveni pe aceeași arenă peste două săptămâni, când sunt programate partidele turneului final al Campionatului Național de juniori U16.