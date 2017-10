Handbalistele fără randament vor părăsi Constanța

Lotul Tomisului va fi redus numeric

Înfrângerea de la Zalău, care a provocat multă supărare în rândul conducerii CS Tomis, nu va rămâne fără urmări. Toamna aceasta, mai multe handbaliste vor pleca de la Constanța, antrenorii urmând a înainta Consiliului de administrație al clubului lista cu propunerile. Pentru că nu s-au acomodat și nu au dat randamentul scontat sau pentru că au șanse foarte mici de a prinde primul 7, o serie de jucătoare de la CS Tomis Constanța vor părăsi, în perioada următoare, clubul de la malul mării. „Am avut o ședință, în care conducerea a susținut că lotul este prea numeros și le-a cerut antrenorilor să se decidă asupra jucătoarelor de care s-ar putea lipsi. La serviciile unora vom renunța, altele, în special cele tinere, vor fi împrumutate. Dacă stau la noi și nu joacă, nimeni nu are de câștigat. Mergând la alte echipe, au șansa de a acumula experiență”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Cel mai probabil, handbalistele tinere vor fi cedate, sub formă de împrumut, la HCM Buzău. Altfel, pe perioada în care campionatul a fost întrerupt, din pricina participării naționalei României la Cupa Mondială din Danemarca, jucătoarele Tomisului s-au antrenat doar la Constanța, accentul căzând pe pregătirea fizică. CS Tomis va susține următorul meci oficial sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor. Adversară va fi Rapid București, „lanterna” ierarhiei, într-o întâlnire contând pentru etapa a patra a Ligii Naționale. Pentru acest joc, Georgeta Grigore, Anamaria Hamciuc și Janina Luca sunt incerte, în timp ce Mihaela Seifer s-a refăcut și, dacă antrenorul Goran Kurteș va fi de acord, poate intra în teren. *** Handbalista constănțeană Ionela Gâlcă Stanca (ex-CS Tomis, acum la campioana Oltchim) și alte două coechipiere din naționala României, Valentina Elisei Ardean și Cristina Neagu, au fost incluse în All Star Team, echipa celor mai bune jucătoare de la Cupa Mondială de la Aarhus. Stanca a fost desemnată cel mai bun pivot, Ardean, cea mai bună extremă stânga, iar Neagu, cel mai bun inter stânga, ei înmânându-i-se și trofeul MVP al Cupei Mondiale. Naționala României a câștigat, în premieră, Cupa Mondială, după ce a învins, în finala mare, campioana olimpică și europeană Norvegia, cu scorul de 28-27 (19-13). Tricolorele au revenit, ieri, în țară, iar luna viitoare, vor susține meciurile de calificarea la Campionatul European 2010. „La Cupa Mondială, nu am urmărit neapărat rezultatele, ci evoluția echipei, pe care o consider una bună. Asta nu înseamnă că nu ne bucurăm pentru câștigarea turneului. Să nu uităm, însă, că este o competiție amicală. Să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că, la Campionatul Mondial (n.r. - luna decembrie, în China), va fi cu totul altceva”, a declarat selecționerul Radu Voina.