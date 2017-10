Lotul olimpic feminin de spadă se antrenează la Constanţa

Lotul olimpic feminin de spadă se antrenează la Constanța

Naționala feminină de spadă a României, formată din Anca Măroiu, Ana Maria Brânză, Simona Gherman și Loredana Iordăchioiu, a ajuns, duminică seară, la Constanța, unde se va pregăti până pe 10 aprilie. Fetele antrenate de profesorul Dan Podeanu au vrut să profite de pauza competițională și să facă un cantonament de relaxare și recuperare la malul mării. „Cuget Liber” a profitat de ocazie și a mers să discute cu antrenorul lotului olimpic, care ne-a prezentat obiectivul elevelor sale la Jocurile Olimpice de la Londra. - Care este programul lotului olimpic în perioada pe care o veți petrece la Constanța? - Stăm aici până pe 10 aprilie, punând accent în special pe relaxare și recuperare. Am ales Constanța pentru că este un oraș care dispune de o bază de pregătire de calitate. Pentru mine, faptul că ne aflăm la Constanța este un lucru deosebit. Constanța este orașul unde am făcut facultatea și pot să spun că mă identific cu acest oraș, este o a doua casă pentru mine și ori de câte ori ajung aici mă cuprinde o stare emoțională deosebită, pentru că am ocazia să mă întâlnesc cu foștii colegi și chiar cu prietenii mei care locuiesc aici. Fetele au terminat concursurile în care au fost angrenate și vrem să profităm la maxim de pauza competițională. Mai avem trei competiții majore la care vom participa înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra. Cea mai importantă competiție este Campionatul Mondial, din luna mai. - Care este obiectivul echipei pentru Mondiale? - Obiectivul este simplu: păstrarea titlurilor cucerite în 2010 și 2011 de Ana Maria Brânză și Simona Gherman și readucerea Ancăi Măroiu în topul celor mai bune 16 sportive din elita mondială. - Se apropie Jocurile Olimpice. Ce așteptăm de la fete, la Londra? - Ne-am propus să obținem cel puțin o medalie. Nu contează culoarea ei sau numărul de medalii. La sfârșit, vom trage linie și vom vedea, ce a fost bine și ce nu. Nu vom avea o misiune ușoară, pentru că înfruntăm marile forțe ale scrimei mondiale, precum China, Italia, Germania, Polonia, Ungaria sau Franța, dar am încredere deplină în valoarea fetelor noastre și sunt convins că vom face o figură frumoasă. Pentru mine, JO de la Londra vor reprezenta ultima competiție majoră din cariera de antrenor al lotului olimpic. - Înaintea CM 2010 de la Paris, ați pus un pariu cu fetele, pe care l-ați pierdut. Există o miză și înaintea JO 2012? - Îmi aduc aminte, știu la ce episod vă referiți. Înaintea oricărui concurs, încerc să le motivez și caut diverse modalități de a face asta. După Campionatul Mondial din Franța, a trebuit să mă tund, dar au fost și momente când am renunțat la mustață sau am pierdut altfel de pariuri. Am spus atunci că următoarea miză ar putea fi un tatuaj, dar încă nu știu la ce s-au gândit fetele. Sper ca, de data aceasta, să fie și soția de acord, pentru că mi-a mai zis că mă părăsește dacă renunț la mustață. Ea mă vrea așa cum m-a luat! - Ce veți face după ce veți renunța la funcția de antrenor al echipei feminine de scrimă? - După JO de la Londra, vreau să mă întorc în funcția de profesor la Liceul cu Program Sportiv din Craiova. O să văd dacă catedra mea de acolo mai este încă vacantă. - Luați în calcul o posibilă candidatură la alegerile din toamnă de la COSR? - Nu se pune problema de așa ceva. Nu o să mă despart de sport, dar nu sunt interesat de alegerile de la COSR.