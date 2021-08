Lotul feminin olimpic de box al României, prezent la Campionatele Naţionale de la Năvodari

În perioada 6-12 septembrie, Sala Sporturilor „Chimia” din Năvodari va găzdui întrecerile Campionatelor Naţionale de box feminin.La competiţie, vor participa pugiliste de la toate cluburile din ţară, dar şi componentele lotului olimpic feminin de box al României: Claudia Nichita, Lăcrămioara Perijoc, Steluţa Duţă şi Loredana Marin.Organizatori sunt Federaţia Română de Box şi Clubul Sportiv Năvodari. Intrarea este liberă, cu respectarea normelor de prevenire a infecţiei cu virusul Covid-19.XXXDoi pugilişti români, Alexandru Dumitru Suvache şi Radu Nelu Simion, luptă pentru aur la Campionatele Europene de box pentru cadeţi de la Sarajevo, în timp ce alţi trei tricolori rămân cu medaliile de bronz după înfrângerile suferite în semifinale.La categoria 54 kg, Alexandru Suvache l-a învins la puncte (5-0) în semifinale pe Strahinja Rasovic (Serbia), iar în finală îl înfruntă pe Ivan Bezuglîi, din Ucraina. La rândul său, Radu Simion s-a impus fără probleme (5-0) în faţa lui Njegos Bubnjevic, iar adversar în finala categoriei 66 kg îi este rusul Savva Morozov.În schimb, Alexandru Narcis Magdalin a pierdut la puncte (0-5) în semifinala categoriei 52 kg cu rusul Platon Kozlov, la categoria 57 kg, ucraineanul Anatoli Begunov l-a învins la puncte (5-0) pe Bogdan Nicuşor Trifu (5-0), în timp ce moldoveanul Pavel Zavalişin a câştigat la puncte (4-1) în faţa lui Leon Andrei Majer, în semifinalele categoriei 90 kg.Astfel, România are şase medalii asigurate la Europenele de cadeţi.XXX27 august este Ziua Internaţională a boxului. Pentru a celebra această zi, Federaţia Română de Box lansează o competiţie virtuală: „Romanian King of the Boxing Ring”. Cei care visează să fie „regii ringului” pot posta pe pagina de Facebook a Federaţiei Române de Box un mesaj/comentariu, dar pot trimite şi la adresa office@frbox.ro un video cu durata între 30 şi 45 de secunde, în care vor trebui să îşi demonstreze abilităţile de boxer: box cu umbra combinat cu diverse tehnici şi lovituri.Concursul este destinat pasionaţilor de box, sportivi sau doar amatori, şi se va desfăşura pe pagina de Facebook a FR de Box. Competiţia virtuală va începe în data de 24 august, urmând să se încheie chiar de Ziua Internaţionala a Boxului, 27 august, la ora 23.00. Cine va avea cele mai multe aprecieri va fi desemnat câştigător.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / Cristian Nistor