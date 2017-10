“Locul 1 nu este un obiectiv pentru mine"

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep (2 WTA) revine pe terenul de tenis în această săptămână la turneul foarte puternic de la Wuhan.“Locul 1 nu este un obiectiv pentru mine. Serena Williams este foarte puternică și a jucat bine la US Open, nu pot s-o depășesc. Obiectivul meu din acest an a fost să mă calific la Turneul Campioanelor de la Singapore. Anul trecut am jucat în Turneul Campioanelor mici de la Sofia și atunci am spus că vreau să ajung la marele Masters.Acum, sunt fericită că am reușit acest lucru. Este o senzație plăcută să te afli printre cele mai bune opt jucătoare din lume. Va fi o experiență interesantă și sper să mă descurc bine. Familia și prietenii mei vor fi acolo, așa cum au fost și la Roland Garros. Vor fi cam 20 de persoane”, a declarat Halep scrie onlinereport.ro.