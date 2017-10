Lobonț, un nou contract cu italienii de la AS Roma

Ştire online publicată Vineri, 13 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bogdan Lobonț, care în ianuarie a împlinit 38 de ani, va semna în această vară un nou contract cu italienii de la AS Roma. Potrivit presei din Peninsulă, al treilea portar al grupării giallorossilor, al cărui actual angajament expiră la 30 iunie, este extrem de apreciat de antrenorul Luciano Spaletti, informează Digi Sport.Noul contract pe care-l va parafa „Lobby” se va întinde pe durata a doi ani de zile, numai că fostul portar al naționalei va avea noi sarcini de acum încolo. Astfel, începând cu sezonul 2016-2017, Bogdan va fi colaboratorul principal al actualului antrenor cu portarii Guido Nanni.Lobonț, care se află la AS Roma din vara lui 2009, va avea astfel posibilitatea de a lucra mai mult cu un alt român aflat în lot, Ionuț Alin Pop 18 ani).Decizia lui Spaletti, cel care a insistat pentru menținerea lui Lobonț, spune foarte mult despre felul în care Bogdan este apreciat la gruparea romană, mai ales că în ultimele trei sezoane internaționalul român nu a mai apărat în nciun meci din Serie A TIM, fiind doar rezervă.Practic, ultimul meci în care Lobonț a apărat în tricoul celor de la AS Roma a fost cel cu Lazio, din finala Cupei Italiei, scor 0-1, disputat la 26 mai 2013, când a fost și integralist.