Lobonţ - la AS Roma, Dănciulescu - la Hercules Alicante

Lobonț - la AS Roma, Dănciulescu - la Hercules Alicante

Doi dintre oamenii de bază ai lui Dinamo, portarul Bogdan Lobonț și atacantul Ionel Dănciulescu, părăsesc formația. Lobonț a fost împrumutat un an la AS Roma, club care are apoi opțiune de cumpărare definitivă pentru 1,8 milioane de euro. „Pisica” revine astfel în Italia după trei ani, ultima dată activând la Fiorentina, în sezonul 2005/2006. Dănciulescu va semna un contract pe doi ani cu divizionare secundă spaniolă Hercules Alicante, care este antrenată de fostul antrenor al lui Dinamo, Esteban Vigo. Hercules a achiziționat 11 jucători în această vară.