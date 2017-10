Liviu Ştefan îşi încheie cariera la Farul

Liviu Ștefan își încheie cariera la Farul

Învestit căpitan la FC Farul, fundașul Liviu Ștefan a declarat că nu va părăsi echipa, intenționând chiar să-și încheie cariera în tricoul „alb-albastru”. „Nu plec în altă parte, mai am contract cu Farul și, în plus, doar ce am venit aici. M-am întors acasă și vreau să-mi închei cariera la această echipă”, a arătat jucătorul care va împlini 32 de ani pe 22 decembrie. Liviu crede că e greu ca Farul să spere în retur la promovare. „Echipele din față și-au luat avans. Oricum, obiectivul nostru e să ne clasăm în primele opt, dar, cu o pregătire bună de iarnă și cu încă două transferuri, am putea termina campionatul chiar în primele cinci formații”, a arătat căpitanul „marinarilor”. Altfel, Relu Damian, președintele Farului, a ținut să le mulțumească fanilor pentru cum au susținut echipa în tur. „Au fost alături de noi din prima și până în ultima etapă. Rar am întâlnit așa suporteri pătimași”, ne-a spus Damian.