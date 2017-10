Liviu Ştefan, fundaş stânga la Farul (galerie foto)

Liviu Ștefan, fundaș stânga la Farul (galerie foto)

FC Farul a câștigat, sâmbătă, al doilea amical de la începerea pregătirii, 3-1 cu Oil Terminal (Liga a III-a). În echipa lui Marius Șumudică au evoluat patru jucători noi. Farul își continuă programul de pregătire și testările la nivelul lotului de jucători. Sâmbătă, pe terenul secund, pe durata a două reprize de câte 45 de minute, „marinarii” au susținut un nou joc-școală, al doilea de la începerea pregătirii. Adversar, Oil Terminal, de care au dispus cu 3-1, golurile fiind marcate de Nanu (min. 13), Chico (min. 24), Gosic (min. 50), respectiv Tănase (min. 44). Nanu a deschis scorul cu capul, din careu, din centrarea lui Chico, apoi portughezul a punctat pentru 2-0 în aceeași manieră, servit de Pașcovici. Până la pauză, Oil a redus din diferență, Tănase șutând din careu, la colțul lung, iar Gosic, în partea secundă (din apropiere, pasă T. Moldovan), a stabilit scorul final. În ultimele 20 de minute, Farul a jucat în zece oameni, Moldovan părăsind terenul cu entorsă de gleznă la piciorul drept. „Deocamdată, nu mă inte-resează meciurile amicale. Nu facem sărbătoare că, gata, am câștigat două partide și am promovat. În această perioadă a pregătirii, nu pun bază pe rezultat, ci pe acumulări. Rezultatele mă vor interesa în Italia. A fost un joc cu o echipă mai mică, care nu ne-a pus mari probleme. Sunt supărat însă că am luat gol, dar, ușor-ușor, sper să punem la punct toate problemele. Totuși, e bine când se câștigă. E important pentru men-talitatea băieților, să devină una de învingători. Important este ca ei să crească în valoare și numai meciurile puternice îți dau va-loare”, a declarat antrenorul farist Marius Șumudică. Pe lângă Șchiopu, Pașcovici și Cristocea, Șumudică a avut în teren alți patru noi jucători: portarul Sardescu, fundașul dreapta Popescu (de la Școala de Fotbal „Marius Lăcătuș”), fundașul stânga Liviu Ștefan și un mijlocaș stânga, Leu. „Șumi” a renunțat după meci la Popescu și Leu, însă Sardescu și constănțeanul Liviu Ștefan rămân. „Sardescu va semna, nu e venit în probe. L-am avut la Liga a II-a, îl cunosc. Și-a făcut treaba când am avut nevoie de el”, a spus Șumudică despre portar. „M-am înțeles cu Farul și voi semna”, a declarat și Liviu Ștefan. FC Farul - Oil Terminal 3-1 (2-1) Au marcat: Nanu (min. 13), Chico (min. 24), Gosic (min. 50) / Tănase (min. 44) FC Farul (antrenor, Marius Șumudică): repriza întâi: Vlas - Mățel, Pahor, Șchiopu, Pașcovici - Păcuraru, Pătrașcu, Rusmir, Cristocea - Nanu, Chico; repriza a doua: Sardescu - Popescu, Barbu, Rastovac, L. Ștefan - M. Soare, B. Teekloh, Larie, Durbac (min. 66, Leu) - Gosic, T. Moldovan. Oil Terminal (antrenor, Dumitru Sărăcin): A. Sărăcin - D. Roman, Cristache, Ghiță, Dobre - Grigore, Bădică, David, Tănase - Ciocănel, Nuță. După pauză, au mai jucat: Cosmin, Mujdei, I. Ilie, Șișu, Chelariu, Costache, Olaru.