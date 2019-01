LIVETEXT. Simona Halep - Serena Williams. Constănţeanca a ratat în "decisiv" calificarea în sferturi

UPDATE, ora 10:58. 1-6, 3-3. Serena nu dă semne de oboseală și își adjudecă game-ul pe propriul serviciu tot la 0.



UPDATE, ora 10:58. 1-6, 3-2. Game, Simona, la 0! Jucătoarea noastră trece la conducerea setului. Cine știe, poate fi un moment de revenire pentru Halep...







UPDATE, ora 10:49. 1-6, 1-2. Serena is on fire! Break pentru americancă, într-un game în care Simona nu a putut să câștige mai mult de un punct.



UPDATE, ora 10:45. 1-6, 1-1. În continuare, Serena servește impecabil și nu are nicio emoție în a-și adjudeca game-urile. Evident, vorbim și de această dată de un game extrem de rapid, la 0.



UPDATE, ora 10:43. 1-6, 1-0. Simona a servit în deschiderea setului secund. Liderul WTA a revenit de la 15-30 și și-a câștigat pentru prima dată serviciul în acest meci.



UPDATE, ora 10:38. 1-6. Primul set este adjudecat de Serena Williams, după doar 20 de minute! Grație serviciului excelent, americanca și-a procurat trei mingi de set și a închis game-ul cu un as!



UPDATE, ora 10:37. 1-5. Break, Serena! Americanca zburdă pe teren, iar Simona nu găsește soluția pentru a stopa loviturile foarte precise ale adversarei.



UPDATE, ora 10:34. 1-4. Game pentru Serena, care a pus stăpânire pe joc. Serena se impune prin serviciul devastator. Cu toate astea, a fost un game în care Halep a condus cu 30-0, dar de la acel moment nu a mai câștigat niciun punct.



UPDATE, ora 10:29. 1-3. Al treilea game la rând câștigat de Serena, care se distanțează după un nou break. Avem deja trei break-uri în primele patru game-uri.



UPDATE, ora 10:26. 1-2. De această dată, Serena își câștigă game-ul pe propriul serviciu și trece la conducere. Serena pare intrată în partidă în aceste momente. Serviciul la teu a ajutat-o pe americancă să câștige game-ul.



UPDATE, ora 10:23. 1-1. Serena egalează printr-un rebreak. Multe greșeli neforțate din partea Simonei... Primul serviciu nu a ajutat-o pe jucatoarea noastră, care a făcut și o primă dublă greșeală.



UPDATE, ora 10:20. 1-0. Ce start pentru Simona, care punctează printr-un break la 0 primul game al meciului!







sursa livetext: digisport.ro

UPDATE, ora 10:56. 1-6, 2-2. Break pentru Simona! A fost cel mai lung game de până acum. Simona a avut o primă minge de break, dar Serena a anulat-o cu un serviciu devastator. Americanca a avut șansa de a încheia game-ul, dar Simona a revenit. Serena nu a mai găsit terenul cu primul serviciu, Simona a ajuns să aibă o nouă minge de break și să-l adjudece, al doilea al său din acest meci.