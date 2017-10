LIVETEXT / Finala de la Beijing / Simona Halep, învinsă de Caroline Garcia

Ştire online publicată Duminică, 08 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Evoluție tie-break: 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6Game Halep, 6-6: Halep și-a păstrat nervii tari și a câștigat game-ul. Setul se va decide în tie-breakGame Garcia, 5-6: Garcia a câștigat din nou fără a avea probleme. Este din nou la un game de câștigarea setului, dar Halep va servi pentru a trimite setul în tie-breakGame Halep, 5-5: Simona egalează fără mari dificultăți. A servit foarte bine și Garcia nu a putut să fructifice șansa de a câștiga meciulGame Halep, 5-5: Simona egalează fără mari dificultăți. A servit foarte bine și Garcia nu a putut să fructifice șansa de a câștiga meciulGame Garcia, 4-5: Garcia este la un pas de a câștiga turneul, după un joc solid făcut în acest game, în care n-a greșit și nu i-a permis Simonei să îi pună problemeGame Halep, 4-4: Simona revine imediat. Și-a câștigat game-ul de serviciu fără nicio problemă și a egalat scorul grație unui serviciu excelentGame Garcia, 3-4: După un game extrem de disputat, Garcia reușește să își facă serviciul. Halep a ratat 9 mingi de break, iar franțuzoaica a câștigat game-ul la prima ocazieGame Halep, 3-3: Românca este din nou la egalitate cu Garcia, după un game sigur, în care nu a avut problemeGame Garcia, 2-3: Franțuzoaica își continuă seria de game-uri câștigătoare, pe propriul serviciu, iar Simona nu are soluții. Halep a cerut intervenția medicului, acuzând probleme la piciorul dreptGame Halep, 2-2: Simona egalează. În acest game, Halep a lovit mai variat și a căutat colțurile terenului, forțând-o pe Garcia să se deplaseze mai mult și să nu lovească fiecare minge dintr-o poziție idealăGame Garcia, 1-2: Caroline continuă să servească foarte bine, iar Simona nu are șanse de break pe serviciul adversarei. Halep nu poate ataca loviturile venite de la Garcia și îi permite acesteia să dicteze puncteleGame Halep, 1-1: Simona egalează rapid, după un game în care a servit foarte bine și pe care l-a închis cu o lovitură de backhand, trimisă în colțul terenuluiGame Garcia, 0-1: Caroline începe bine acest set. A servit din nou foarte precis și a câștigat fără probleme game-ul, trecând în avantajSET GARCIA, 4-6: Caroline Garcia a făcut al doilea break al său și a câștigat setul. În acest game, franțuzoaica a pus presiune pe Simona și a forțat-o să greșeascăGame Garcia, 4-5: Caroline este la un game de câștigarea primului set, după ce și-a câștigat cu greu game-ul de serviciul. Garcia a condus cu 40-0, dar Halep a revenit. Franțuzoaica a câștigat game-ul după ce a servit un as și a profitat de o greșeală neforțată a Simonei.Game Halep, 4-4: Jocul continuă să fie echilibrat. Halep a avut câteva dificultăți la serviciu, dar jucătoarea noastră a revenit și a reușit să câștige game-ulGame Garcia, 3-4: Caroline și-a câștigat fără dificultăți game-ul de serviciu. După primul game, Halep n-a mai avut șanse pe serviciul adversarei, care este extrem de sigură pe ea și servește fără greșealăGame Halep, 3-3: Simona a salvat o minge de break, în cel mai dificil game de serviciu. Românca restabilește egalitatea în startul setuluiGame Garcia, 2-3: Caroline continuă să își câștige serviciul, fiind mai sigură decât în startul setulului și nu o lasă pe româncă să fie agresivăGame Garcia, 3-2: Caroline continuă să își câștige serviciul, fiind mai sigură decât în startul setulului și nu o lasă pe româncă să fie agresivăGame Garcia, 1-2: Franțuzoaica a preluat conducerea, după un game în care a servit bine și a lovit precis și puternicBreak Garcia, 1-1: Caroline revine imediat în joc și egalează, după un game echilibrat, în care Simona a avut câteva ezităriÎncepe meciul. Partida se dispută cu acoperișul tras. Garcia servește prima