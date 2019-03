Lionel Messi "a făcut un meci incredibil". Barcelona visează la trofeu, după prestația argentinianului







''Am văzut un meci incredibil al lui Leo, în mai multe aspecte ale jocului. A marcat, a pasat decisiv și chiar a recuperat multe mingi. Deși suntem obișnuiți cu el, ne surprinde mereu. Trebuie să faci un meci mare ca să înscrii trei goluri lui Atletico (nr. cum a făcut Ronaldo), dar Leo a fost și el extraordinar'', a declarat Ernesto Valverde după Barcelona - Olympique Lyon 5-1.



Barcelona a condus cu 2-0 la pauză, dar Olympique Lyon a sperat timp de 20 de minute într-un rezultat uriaș pe Camp Nou, după ce a redus din handicap în minutul 58, prin Lucas Tousart, după o fază confuză și controversată



''Am reușit o primă repriză incredibilă și puteam avea un avantaj și mai mare. După ce am primit gol am știut să revenim și să ne mărim din nou avantajul. UEFA Champions League este o competiție dificilă, unde orice echipă îți poate pune probleme. Cred că am fost buni în ambele manșe ale confruntării, cu un plus de eficacitate în retur'' a mai spus antrenorul Barcelonei.







FC Porto, Manchester United, Ajax Amsterdam, Tottenham, Manchester City, Juventus, Liverpool și FC Barcelona sunt echipele calificate în sferturi, tragerea la sorți urmând a avea loc vineri, ÎN DIRECT la Digi Sport 1. Catalanii se gândesc serios la trofeu, dar Valverde rămâne precaut.



"Avem speranțe mari pentru această Ligă a Campionilor. În acest meci am făcut un pas, dar, fără îndoială, același lucru îl gândesc și antrenorii celorlalte formații calificate în sferturi. Luăm în serios ceea ce ne așteaptă, dar, bineînțeles, vrem să mergem până la capăt și să ridicăm trofeul'' a mai spus Ernesto Valverde după Barcelona - Olympique Lyon 5-1.

Ernesto Valverde a lăudat evoluția lui Lionel Messi, care a făcut ''un meci incredibil'' în returul optimilor UEFA Champions League. Decarul Barcelonei a încheiat partida cu două goluri și două pase decisive, scrie digisport.ro