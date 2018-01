Liga Naţiunilor, o competiţie mai mult decât amicală. Cum se poate califica România la Euro 2020

Liga Națiunilor, o competiție mai mult decât amicală. Cum se poate califica România la Euro 2020

Ieri, la Lausanne (Elveția), a avut loc tragerea la sorți a primei ediții a Ligii Națiunilor la fotbal, acolo unde naționala României a făcut parte din Seria C, fiind repartizată în grupa a IV-a, alături de reprezentativele similare ale Serbiei, Muntenegrului și Lituaniei.Meciurile se vor disputa după sistemul tur-retur, în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018. Prima clasată va promova într-o serie superioară valoric, Seria B, iar ultima clasată în grupă va retrograda într-o serie inferioară valoric, Seria D.Pe data de 2 decembrie 2018, au loc tragerile la sorți pentru preliminariile Campionatului European 2020, iar urnele valorice se vor stabili pe baza performanțelor reușite în grupele Ligii Națiunilor. Meciurile se vor disputa în perioada martie-noiembrie 2019, iar din cele 10 grupe alcătuite se vor califica la Campionatul European primele două clasate. Apoi, în martie 2020, se revine la Liga Națiunilor.Cele patru câștigătoare din fiecare grupă a fiecărei serii se vor întâlni în câte un play-off, într-o singură manșă, pe terenul echipei cu o linie de clasament mai bună în Liga Națiunilor. Astfel, câștigătoarele celor patru play-off-uri (A, B, C, D) se vor califica automat la Campionatul European.Dacă formația își câștigase deja dreptul de calificare în urma preliminariilor, locul său va fi luat de echipa finalistă sau una dintre semifinaliste. Rezultă că la Campionatul European se vor califica 20 de echipe din preliminarii, plus alte patru echipe ajutate de Liga Națiunilor.