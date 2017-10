Liga Naţională de handbal feminin, etapa a 13-a. Ultimul asalt din tur pentru CSU Neptun Constanţa

Liga Națională de handbal feminin, etapa a 13-a. Ultimul asalt din tur pentru CSU Neptun Constanța

CSU Neptun, pregătită de Ion Crăciun și Florin Cazan, nu a avut deloc un parcurs bun în cele 12 etape disputate până acum, având doar trei victorii: cu Târgu Mureș, în etapa a doua, în deplasare (scor 30-22), cu Zalău, pe teren propriu, în etapa a noua (26-23) și cu U Cluj, în etapa a 11-a, acasă (33-28). Cu cele nouă puncte strânse, Constanța se clasează pe locul 12 al ierarhiei.„Noi am văzut echipa, știm ce joacă. Noi vom încerca să profităm de greșelile lor. Nu e o echipă foarte puternică. Au câteva jucătoare bune, două au fost la noi - Alla Seiko și Oana Ionescu - și ne cunosc jocul. În orice caz, noi vom încerca să obținem victoria”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul secund al CSU Neptun, Florin Cazan.Pe de altă parte, CSM Ploiești a avut un start slab, suferind doar înfrângeri în primele șase etape, însă în ultimele șase jocuri, a avut un parcurs ascendent, în care a câștigat cinci partide și a pierdut doar una.Pe site-ul grupării ploieștene, csmploiesti. ro, antrenorul Goran Kurteș a declarat: „Este un meci deosebit pentru mine, dar nu neapărat pentru că am antrenat acolo, ci din cauza acelui trist eveniment legat de fratele meu (n.r. Zoran Kurteș, fost antrenor al HCM Constanța în perioada 2008-2010, decedat în 2010, la Constanța, în urma unui stop cardiac). Sunt optimist și puțin emoționat înaintea acestei partide, în care vom întâlni o echipă bună, care îmbină tinerețea unor jucătoare cu experiența altora, dar în care vom juca numai la victorie. Nu e ușor de câștigat la Constanța, dar am încredere în jucătoarele mele că vor face un meci bun și un rezultat pe măsură”.Etapa a 13-a a început miercuri, când HCM Baia Mare a învins pe U Cluj, scor 35-25. Vineri, după închiderea ediției, s-a disputat meciul dintre Cetate Deva și Mureșul Târgu Mureș. Celelalte partide ale rundei sunt: sâmbătă, 15 noiembrie: HCM Râmnicu Vâlcea - HC Zalău, CSM București - HC Dunărea Brăila (ora 11.00, în direct la Digi Sport 1); miercuri, 19 noiembrie: Corona Brașov - SCM Craiova; joi, 20 noiembrie: HCM Roman - CSM Unirea Slobozia.