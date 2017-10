Liga Campionilor la volei masculin. CVM Tomis, la un pas de primul loc în grupa A a Ligii Campionilor

Joi, 4 decembrie, la Sala Sporturilor, CVM Tomis va disputa cea de-a treia partidă din Liga Campionilor la volei masculin, împotriva belgienilor de la Knack Roeselare. Meciul va începe la ora 18.00, iar intrarea suporterilor va fi liberă.CVM Tomis speră să continue șirul victoriilor, pe care nicio echipă se pare că nu îl poate rupe. Knack Roeselare este ultimul adversar din grupă al constăn-țenilor, o echipă însă nu foarte ușor de bătut. „Probabil este cel mai puternic adversar din grupă. În campionatul Belgiei, au aceeași echipă de 3-4 ani. Au un joc colectiv foarte bun, cu o apărare aprigă. Va trebui să avem un serviciu extraordinar, pentru că ei au un stil rapid”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, centrul constănțean Andrei Spînu.Intensitatea partidei crește cu cât niciuna din cele două echipe nu a suferit vreo înfrângere și ambele se luptă pentru primul loc din grupă. „E un meci important din foarte multe puncte de vedere. Momentan, ambele echipe au victorii pe linie. În al doilea rând, acest meci are ca și miză ocuparea locului întâi în grupă. Nu în ultimul rând, prin performanța echipei noastre, sperăm să sensibilizăm factorii de decizie și unele societăți să ne sprijine”, a spus directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.Echipa constănțeană s-a bucurat de o perioadă puțin mai liniștită, în care a putut pregăti meciul cu belgienii. Reușitele din campionatul intern le dau voleibaliștilor Tomisului încrederea că pot face ca orice meci să fie din ce în ce mai bun și că orice partidă poate fi câștigată.„Moralul este bun când câștigi fiecare meci. Am avut două săptămâni în care am avut câte un singur meci pe săptămână, toate acasă. A fost un program bun. Suntem cu gândul la victorie și nu avem prea multe emoții. Îmi doresc să avem o sală plină, avem nevoie de sprijin. Mai mult ca sigur va fi un spectacol, Roeselare practică un joc aparte, cum rar vezi în Constanța”, a mai adăugat Spînu.Așa cum a promis Serhan Cadâr, încă de la începutul Ligii, intrarea va rămâne liberă la toate jocurile pe care CVM Tomis le va disputa acasă. „Ne dorim un public la același nivel și valoarea ca la meciul cu Dragons Lugano. A fost un public deosebit și a știut să încurajeze echipa”, a încheiat Serhan Cadâr. Knack Roeselare va ajunge în Constanța în cursul zilei de astăzi. Oaspeții vor avea parte de două antrenamente înainte de partida cu CVM Tomis, unul în această seară și unul mâine dimineață.