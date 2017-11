Licitația pentru marca FC Rapid a fost amânată din nou

Licitația publică cu strigare pentru vânzarea mărcilor, culorilor și trofeelor clubului de fotbal Rapid, care a avut ca sumă de pornire 3.060.000 de euro plus TVA, a fost amânată din nou deoarece, joi, nu s-a prezentat nimeni interesat să cumpere la acest preț, a declarat, pentru AGERPRES, lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea.Aceasta este a doua licitație amânată, după ce nici la prima, programată la 9 noiembrie, nu se prezentase nimeni."Din cauza prețului de pornire mult prea mare, nu a venit nimeni nici la această a doua licitație. Trei milioane și ceva plus TVA sunt bani mulți, eu am spus de la început. Iar faptul că nimeni nu fost interesat să cumpere la acest preț demonstrează că evaluarea făcută de evaluator, cea de 406.000 de euro plus TVA, era corectă. Dar Adunarea Generală a creditorilor a vrut altceva. Mă rog, chiar și prin comparație cu FC Argeș și Petrolul Ploiești putem să ne dăm seama că în jur de 400.000 ar fi prețul pentru mărcile clubului Rapid. Păi FC Argeș a fost evaluat la 300.000 de euro și a fost achiziționat de Primăria Pitești cu 550.000 de lei, iar Petrolul a fost cumpărat de Primăria Ploiești dacă nu mă înșel, cu 84.000 de lei", a spus Florea.Următoarea licitație pentru vânzarea mărcilor, culorilor și trofeelor clubului de fotbal Rapid a fost stabilită de lichidatorul judiciar pentru 15 decembrie, iar prețul de pornire va fi cu 10% mai mic decât cel de joi, mai exact 2,754 milioane de euro plus TVA. În cazul în care nici la această licitație nu se va prezenta nimeni, prețul de pornire la următoarea va scădea direct la 1,7 milioane de euro.Adunarea Generală a Creditorilor a stabilit în ședința sa din 26 octombrie ca prețul de pornire al licitației pentru vânzarea mărcilor și culorilor echipei giuleștene să fie de 3,4 milioane de euro plus TVA. Inițial, o firmă specializată în evaluare stabilise ca preț de pornire 406.000 de euro plus TVA, sumă respinsă de creditorul majoritar.Academia Rapid București, echipa înființată anul acesta prin asociere cu Primăria Sectorului 1, care a obținut dreptul de folosință a mărcii, culorilor și siglei FC Rapid de la societatea SC FC Rapid SA, aflată în lichidare, evoluează în prezent în Liga a IV-a. Primăria a anunțat că dorește să achiziționeze marca, culorile și sigla FC Rapid.Conform Ordonanței de Urgență 38/2017, autoritățile publice locale pot finanța activitățile sportive în limita a 5% din buget. Bugetul Primăriei Sectorului 1 este în prezent de 350 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că poate investi în sport aproximativ 17,5 milioane de euro.Gruparea de fotbal Rapid a intrat în procedură de insolvență în 7 decembrie 2012, iar la 13 iunie 2016 Tribunalul București a dispus intrarea în faliment și dizolvarea societății. Suma totală a datoriilor clubului aflat în proprietatea omului de afaceri Valerii Moraru era de 17.754.712 lei, aproximativ 4 milioane de euro. Conform legii, lichidatorul trebuie să scoată la licitație sigla, culorile și mărcile FC Rapid.După declararea falimentului, echipa de fotbal FC Rapid a fost exclusă în vara anului 2016 din Liga I.În sezonul 2016-2017, în Liga a V-a au activat două echipe care se doresc a fi continuatoarele echipei Rapid: AFC Rapid, asociație non-profit care a administrat clubul până în 2006 și care deține 0,25 la sută din acțiunile SC FC Rapid SA, și Mișcarea CFR, echipă înființată de sindicatul CFR și Clubul Aristocratic Rapid. Dintre acestea, Mișcarea CFR s-a desființat, iar AFC Rapid evoluează în prezent în Liga a IV-a alături de Academia Rapid.