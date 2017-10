Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", readus pe linia de plutire

Este bine cunoscută situația unităților de învățământ constănțene atunci când vine vorba de acoperirea plății utilităților din bugetul care le este asigurat de stat. Ce se întâmplă când costul utilităților depășește cu mult acest buget alocat de către ministere? Apar datoriile imense.Este și cazul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, locul unde au învățat de-a lungul timpului mari sportivi ai României, precum Horia Tecău, Simona Halep sau Eliza Samara. Într-un mediu în care se dorește obținerea performanței nu se poate face economie la curent și apă. Situația dificilă a liceului a fost redată de nenumărate ori și de presa constănțeană, fapt ce i-a făcut pe elevii liceului să se întrebe dacă sunt nevoiți să se mute la altă unitate de învățământ.Directorul instituției, prof. Andrei Szemerjai, a ținut să-i liniștească pe aceștia și să-i asigure că totul a revenit la normal după ce Primăria Constanța a virat banii necesari achitării tuturor datoriilor.„A apărut prin presă faptul că avem datorii foarte mari și că riscăm să nu ne mai începem activitatea în acest an școlar. Nu a existat niciodată acest risc, elevii nu trebuie să se gândească la așa ceva. În acest moment, Liceul cu Program Sportiv pleacă de la cota zero, cu toate datoriile achitate la zi. Vineri, datorită celor de la Consiliul Local Constanța, am semnat facturi în valoare de 203.000 lei. Pentru moment, am scăpat de datorii și am revenit la normal”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Andrei Szemerjai.