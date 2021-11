Letali pe contraatac! HC Dobrogea Sud, victorie la primul meci cu George Buricea principal

HC Dobrogea Sud a obţinut cea de-a noua victorie în actuala ediţie a Ligii Naţionale de handbal masculin. „Delfinii” s-au impus cu scorul de 26-20 în faţa celor de la CSM Focşani, iar George Buricea a debutat cu dreptul în noua funcţie de antrenor principal.Disputat la Sala Sporturilor, în cadrul etapei a 11-a de campionat, meciul dintre HC Dobrogea Sud şi CSM Focşani a fost dominat cu autoritate de echipa constănţeană, care continuă seria perfectă pe teren propriu în acest sezon: şapte meciuri, şapte victorii.După succesele cu Csurgoi, HC Buzău, Wisla Plock, Minaur, Steaua şi CSM Vaslui, a venit şi cel contra Focşaniului. „Delfinii” au tranşat în favoarea lor soarta întâlnirii încă din prima repriză, încheiată cu avantaj consistent, de şase goluri: 13-7. La reluare, handbaliştii de la HCDS au rămas conectaţi la joc şi, chiar dacă portarul oaspeţilor, Emilian Marocico, a prins o zi foarte bună, victoria nu putea fi pusă sub semnul întrebării. S-a terminat 26-20 pentru Constanţa, un start perfect de mandat ca antrenor principal pentru George Buricea, care l-a învins la debut pe fostul său coechipier Dalibor Cutura.HC Dobrogea Sud: Vasile, Preda - Stankovic 5 goluri (1x7m), Andrei 5, Chikovani 4, Nistor 3, Komogorov 3, Buvinic 2, Caba 2, Susanu 1, Ilie 1, Nikolic, Vegar, Stănescu.„La debutul meu, am avut parte de un meci cum nu se putea mai tare pe teren propriu. Noi avem cea mai bună apărare, dar şi focşănenii sunt imediat după noi. Ştiam că ne aşteaptă un meci greu şi ne-am pregătit destul de bine. Am zis să le dăm goluri uşoare pe contraatac şi faza a doua şi le-am dat.Sunt foarte fericit pentru victorie şi le mulţumesc jucătorilor că au luptat. Am văzut o energie şi un spirit de echipă aşa cum îmi doresc. Aşa am fost ca jucător, aşa vreau să fiu şi ca antrenor. Vom întâlni şi adversari mai buni decât noi, dar vreau ca echipa mea să piardă în picioare, niciodată în genunchi”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul principal George Buricea.Ionuţ Stănescu: „Am strâns rândurile!”Plecarea neaşteptată a fostului antrenor principal Djordje Cirkovic înainte de acest meci nu a afectat echipa, iar preşedintele clubului, Ionuţ Stănescu, este convins că George Buricea este pregătit să-şi intre rapid în rol.„Am strâns repede rândurile şi am găsit formula care trebuie pentru a continua. Mă bucur că George a fost spontan şi a zis «da!». Sunt atâţia foşti jucători din Liga Naţională, colegi cu noi, care deja antrenează şi cred că a venit şi rândul lui George să fie principal”, a spus preşedintele Stănescu.Graţie victoriei cu CSM Focşani, HC Dobrogea Sud îşi păstrează locul doi în clasament, indiferent de rezultatele celorlalte meciuri din etapa a 11-a, programate în acest week-end.„Delfinii” vor juca următoarea partidă joi, 25 noiembrie, în deplasare, cu Universitatea Cluj.Sorin MIHALACHEFoto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud / Fan Handbal / Dan Potor