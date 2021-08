Leo Messi, în lacrimi la conferința de presă de adio la Barcelona: ”Eu și familia mea voiam să rămânem aici”

Leo Messi (34 de ani) se va despărți de Barcelona, pentru că nu a putut semna un nou contract din ”cauze economice”. Acesta este în negocieri avansate cu PSG, dar înainte de plecarea de pe Camp Nou a susținut o conferință de presă, și nu și-a putut stăpâni emoțiile. Messi a intrat in sala de conferință în lacrimi, pentru a spune ”adio” clubului la care a activat timp de 21 de ani. În 2000 a fost transferat argentinianul la grupele de juniori de pe Camp Nou, iar în 2005 a debutat pentru echipa mare. După ce a trecut peste emoții, multiplul câștigător al Balonului de Aur a oferit și primele declarații.”Anul trecut știam ce voi spune, dar anul ăsta nu eram pregătit. Atât eu, cât și familia mea voiam să rămânem aici, să stăm acasă și să ne bucurăm de viața pe care o avem în Barcelona de atâția ani. Toți anii aceștia pe care i-am avut au fost extraordinari. Am fost toată viața mea aici, încă de când aveam 13 ani. După 21 de ani plec cu soția mea și cei 3 copii catalani-argentieni ai mei. Nu pot promite că nu mă voi întoarce pentru că aceasta este casa mea.Sunt total recunoscător tuturor coechipierilor, tuturor oamenilor, sunt atât de mulți oameni cărora vreau să le mulțumesc. Am dat totul pentru acest club încă din prima zi când am sosit și sunt atât de recunscător pentru toată dragostea pe care mi-au oferit-o oamenii”, a spus starul argentinian. Chiar sâmbătă, înainte de acest eveniment, mai mulți jucători ai Barcelonei, în frunte cu Pique și Busquets, l-au vizitat pe starul argentinian la reședința sa. Acum, majoritatea jucătorilor catalani sunt prezenți în sală pentru a fi alături de Messi la conferința de presă. Messi ar putea semna, cel mai probabil, cu PSG, unde are și mulți prieteni. De asemenea, parizienii i-ar fi oferit un contract pe 3 ani, cu un salariu de 40 de milioane de euro pe sezon și o primă de instalare de 30 de milioane de euro.Iar doi dintre actualii jucători din lotul lui PSG, Angel Di Maria și Neymar, sunt implicați direct în mutare.Cei doi jucători încearcă să-l convingă le Lionel Messi, cu care sunt prieteni în afara terenului, că PSG este varianta cea mai bună pentru continuarea carierei argentinianului.