Legenda decăzută! Pe mâinile cui a încăput stadionul „Mihail Naca”

Situat pe strada Primăverii, „prizonier” între terenurile de la Palatul Copiilor și cele de fotbal, stadionul „Mihail Naca” este locul în care au luat naștere cele mai prețioase povești ale rugby-ului constănțean. Locul unde mari generații de sportivi s-au încununat campioni, purtând în piept și în suflet sigla orașului de la malul Mării Negre. Șase titluri de campioană națională de seniori (1974, 1975, 1978, 1986, 1995, 1997) sunt așezate în vitrina Cetății Tomisului, de-a lungul timpului, sub stindardul Farul Constanța.







Echipa „Cuget Liber” a făcut o documentare pe teren, să vedem cum mai arată nostalgica arena sportivă, pe care astăzi își dispută partidele echipa de Superligă ACS Tomitanii. Stadionul poartă numele celui mai mare antrenor pe care l-a avut rugby-ul constănțean, regretatul Mihail Naca, principal artizan al celor șase campionate câștigate de RC Farul.







Plăcile de piatră se duc la vale

Am făcut un tur al bazei, să verificăm zvonurile conform cărora aceasta ar fi într-o avansată stare de degradare. Baza nu este cea mai luxoasă din România, a avut și zile mai bine, însă este într-o stare cât de cât decentă. Excepție fac gradenele care stau să se prăbușească sub greutatea celor 50 de ani de „bătălii”. În timpul meciurilor din Superligă, se permite accesul suporterilor doar în tribuna din partea străzii Primăverii.

Structura de beton se curbează pe zi ce trece, plăcile de piatră se duc la vale, iar viața spectatorilor poate fi pusă în pericol. Singura soluție pentru tribune - buldozerul!

Bucătăria și cantina sunt OK, iar vestiarele și dușurile sunt decente, chiar dacă au trecut anii peste ele. Am urcat la etaj, acolo unde sunt cazați o mare parte a jucătorilor ce activează la ACS Tomitanii: ghete la curățat, echipamente întinse la uscat, sportivi ce-și omorau puținul timp liber avut la dispoziție, cu un playstation sau… la somn!







Cui aparține baza sportivă

Dar, haideți să facem o incursiune în timp și să aflăm cui mai aparține, în acte, baza sportivă. Ne întoarcem în anul 2002, când, printr-o Hotărâre de Guvern dată de fostul premier Adrian Năstase, baza trecea în proprietatea Rugby Club Județean Constanța pentru următorii 50 de ani. Chiar dacă RCJ Farul s-a desființat în 2015, structura RCJ nu a murit. Se află în comă, cu datorii foarte mari și nu poate atrage finanțări, însă există.

Astfel, în 2015, când s-a decis ca rugby-ul constănțean să continue pe structura tânărului club ACS Tomitanii, s-a stabilit și un protocol de colaborare între aceștia și autoritățile locale, prin care Tomitanii își luau angajamentul de a se îngriji de bază, de a plăti utilitățile, în schimbul folosinței ei.







Un buget generos, din bani publici!

În acest moment, ACS Tomitanii primește al doilea cel mai mare buget din partea Consiliului Local Constanța - aproximativ 2,75 milioane de lei (610.000 euro), iar celelalte cluburi din oraș privesc cu jind. Cu toate acestea, rezultatele nu sunt deloc satisfăcătoare, nici pentru autoritățile locale, nici pentru conducători, nici pentru suporteri, echipa constănțeană ocupând abia locul 7 (din 8), cu o singură victorie în actuala stagiune!







Probleme cu Curtea de Conturi

Ca și cum sportul constănțean n-ar fi avut destule probleme/lipsuri pe cap, este „izbit” din plin și de către Curtea de Conturi. Mai exact, Curtea de Conturi a solicitat Consiliului Județean Constanța recuperarea unui prejudiciu considerabil din partea tuturor cluburilor din Constanța ce au beneficiat de finanțare în anul 2016, pe motiv că nu au fost respectate anumite reguli.

Așa că, în momentul de față, cluburile așteaptă să vadă cum se finalizează „disputa” dintre CJC și Curtea de Conturi. Cine are dreptate și ce trebuie făcut mai departe. Printre cele mai afectate cluburi se numără și ACS Tomitanii, care ar avea bani mulți de dat înapoi! Dar oare de unde?







Cristian Cojocaru, un fost rugbist „submediocru”

Președintele Tomitanilor, Cristian Cojocaru, este un fost rugbist „submediocru”, așa cum chiar el recunoaște, care după retragere nu a putut sta departe de sport.

Mai mereu încruntat, extrem de critic, arogant pe alocuri, Cojocaru și-a atras rapid antipatiile, fiind considerat de o parte a iubitorilor de rugby „incompatibil” cu această postură de președinte al clubului de rugby al Constanței ce ne reprezintă orașul în Superligă.

Printre alte zvonuri, se spunea că „tiranul” Cojocaru a dat jos de pe perete tabloul regretatului antrenor Mihail Naca și că interzice accesul fostelor glorii ale Farului în incinta bazei.

„Este curios ce spuneți, că nu le permitem accesul fostelor glorii și că încercăm să-i îndepărtăm, deoarece ei vin și joacă aici de câte ori au ocazia și sunt tratați foarte bine. Nu știu dacă există un conflict între generații. Și dacă există, este unul superficial. Eu am un staff tânăr, toți suntem generația anilor 80. Nu putem să-i mulțumim pe toți. Nu putem să-i angajăm pe toți, pentru că nu suntem un club bogat. Avem niște limite. Îi așteptăm pe toți alături de noi, dacă vin cu ceva constructiv și ajută clubul să progreseze. Din păcate, când Farul a murit, mulți dintre ei au dat bir cu fugiții. Noi nu am modificat nimic de când am intrat în această casă. Acolo era tabloul, acolo e și acum. Nu l-am mișcat un centimetru. Sunt răutăți ale unor oameni urâcioși. Se numește stadionul «Mihail Naca». Cum să dau tabloul cu nea Nacu jos? Incredibil!”, a spus Cojocaru.







ACS Tomitanii începe sezonul acasă

Primul meci oficial al sezonului pentru ACS Tomitanii Constanța este programat sâmbătă, 30 martie, de la ora 11, pe stadionul „Mihail Naca”, împotriva celor de la CSM Știința Baia Mare.

De pregătirea echipei se vor ocupa în tandem Cosmin Rațiu și Nicolae Cătălin. Pentru a mai „îndulci” din amarul primei părți de sezon, pe litoral au sosit pauza competițională nu mai puțin de 12 jucători, dintre care nouă străini (unul din Zimbabwe, unul din Fiji, patru din Africa de Sud, trei din Georgia).

Dar, despre strategia transferurilor, despre importul de străini plătiți din banii contribuabililor, vom reveni într-o ediție viitoare.